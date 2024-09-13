Второй спутник

Эта вторая луна на самом деле является небольшим астероидом, названным 2024 PT5. Его обнаружили лишь 7 августа благодаря системе предупреждения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS). Объект находится на траектории, на которой его временно захватит земное притяжение.

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Согласно расчетам Карлоса и Рауля де ла Фуэнте Маркосов, исследователей из испанского Университета Universidad Complutense de Madrid, астероид будет вращаться вокруг Земли с 29 сентября по 25 ноября. За это время он сделает лишь один оборот по орбите, прежде чем снова удалится.

2024 PT5 очень крошечный, его ширина составляет всего 10 метров, поэтому не надейтесь увидеть что-то невооруженным глазом. Даже те, кто имеет собственный телескоп, вероятно, не смогут ничего разглядеть, поскольку астероид в лучшем случае будет иметь слишком тусклую звездную величину.

Сценарий двойной луны является редким для нашей планеты, но не неслыханным:

Подобное произошло в июле 2006 года, когда похожая маленькая луна вращалась вокруг Земли около года.

Другая вращалась вокруг планеты несколько лет, прежде чем в мае 2020 года вырвалась из-под гравитационного притяжения планеты.

Другие объекты, пролетающие мимо, также иногда могут попадать под действие земной гравитации, но вырываются из нее, не успев завершить один полный оборот.

В 2020 году ученые заявили, что нашли еще одного кандидата на дополнительный спутник, но данные были неубедительными.

Ученые считают, что это новый астероид может происходить из пояса астероидов Арджуна – совокупности околоземных объектов, которые имеют орбиты, подобные орбите нашей планеты.

Астроном-любитель Тони Данн опубликовал симуляцию траектории астероида:

По расчетам астрономов, 2024 PT5 снова пролетит мимо Земли 9 января 2025 года. После этого он не приблизится к Земле до 2055 года.