У Мінцифри закликали користуватися послугою єКнига в Дії, щоб підтримати українських видавців

Через російські обстріли Україна втратила 13 мільйонів книжок, що становить майже третину від усього річного накладу в країні. Щоб підтримати вітчизняних видавців, у застосунку Дія запустили нову програму єКнига.

Підтримка молоді та українських видавництв

Державну програму єКнига розробили для адресної підтримки української молоді та вітчизняного книговидання. Завдяки цій ініціативі усі 18-річні громадяни України отримують грошову допомогу від держави, йдеться в офіційному оголошенні на сайті Дії.

Ці кошти молодь може витратити на придбання книжок українських видавництв у паперовому, електронному чи аудіоформаті. Проєкт має на меті стимулювати інтерес до читання та допомогти видавництвам подолати наслідки руйнувань.

Алгоритм дій для отримання коштів

Щоб скористатися програмою та придбати літературу, необхідно виконати кілька простих кроків у мобільному застосунку. Спочатку користувач відкриває застосунок Дія та обирає послугу єКнига. Далі потрібно відкрити спеціальний рахунок на Дія.Картці для зарахування грошей. Після отримання коштів громадяни мають рівно 3 місяці, щоб вибрати та придбати бажані книги українських авторів.

Як розпорядитися придбаною літературою

Отримані книжки українці можуть залишити для власної домашньої бібліотеки. Крім того, придбані видання можна подарувати місцевим бібліотекам або надіслати українським захисникам на фронт.

Програму втілили Міністерство культури України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги. Важливе сприяння надав "Проєкт підтримки Дія", який впроваджує Програма розвитку ООН в Україні за фінансування Уряду Швеції.