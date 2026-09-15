Поддержка молодежи и украинских издательств

Государственная программа "єКнига" была разработана для адресной поддержки украинской молодежи и отечественного книгоиздательства. Благодаря этой инициативе все 18-летние граждане Украины получают денежную помощь от государства, говорится в официальном объявлении на сайте "Дії".

Эти средства молодежь может потратить на приобретение книг украинских издательств в бумажном, электронном или аудиоформате. Проект направлен на стимулирование интереса к чтению и помощь издательствам в преодолении последствий разрушений.

Алгоритм действий для получения средств

Чтобы воспользоваться программой и приобрести литературу, необходимо выполнить несколько простых шагов в мобильном приложении. Сначала пользователь открывает приложение "Дія" и выбирает услугу "єКнига". Далее нужно открыть специальный счет на "Дія.Карта" для зачисления денег. После получения средств у граждан есть ровно 3 месяца, чтобы выбрать и приобрести желаемые книги украинских авторов.

Как распорядиться приобретенной литературой

Полученные книги украинцы могут оставить для собственной домашней библиотеки. Кроме того, приобретенные издания можно подарить местным библиотекам или отправить украинским защитникам на фронт.

Программа была реализована Министерством культуры Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги. Важную поддержку оказал "Проект поддержки "Дія", который реализуется Программой развития ООН в Украине при финансовой поддержке правительства Швеции.