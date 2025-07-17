Російську хакерську групу, створену на початку вторгнення, придушили зусиллями 12 країн

Правоохоронці з 12 країн світу за підтримки Європолу провели масштабну спецоперацію проти російського хакерського угруповання. Ця група відома своїми численними DDoS-атаками на критичну інфраструктуру європейських держав, які надають підтримку Україні у війні проти Росії.

Як пройшла операція "Іствуд"?

Міжнародна операція під кодовою назвою "Іствуд", яка відбулася 15 липня 2025 року, була спрямована на інфраструктуру та членів угруповання NoName057(16). Вона активізувалася в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для своїх атак хакери використовували проєкт "DDoSia" – програмне забезпечення, яке добровольці встановлювали на свої комп'ютери для організації масових DDoS-атак на обрані цілі. Координація відбувалася через Telegram-канали, пише 24 Канал з посиланням на BleepingComputer.

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Цілями NoName057(16) ставали сайти НАТО, урядові установи, транспортні служби, банки, оборонні підприємства та медіа в країнах, що підтримують Україну. За даними Євроюсту, угруповання здійснило 14 значних атак у Німеччині, що торкнулися близько 230 організацій, включно з заводами зброї та постачальниками енергії. Атаки також відбувалися під час європейських виборів, саміту НАТО в Нідерландах, а також під час виступу Президента України в парламенті Швейцарії та під час Саміту миру.

У результаті операції, до якої долучилися правоохоронці з Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Швеції, Швейцарії та США, було проведено обшуки в кількох країнах. Понад 100 серверів, що використовувались для атак, було виведено з ладу або конфісковано.

Правоохоронці також здійснили два арешти – по одному у Франції та Іспанії. Крім того, було видано сім європейських ордерів на арешт, шість із яких ініціювала Німеччина. Вважається, що особи, на яких видано ці ордери, перебувають у Росії. Двоє з них є ключовими операторами групи. Також влада надіслала попереджувальні повідомлення про кримінальну відповідальність у Telegram 1100 учасникам та 17 адміністраторам спільноти.

Попри значний удар по інфраструктурі, експерти вважають, що ефект може бути тимчасовим, оскільки основні члени групи залишаються в Росії й можуть спробувати відновити свою діяльність.