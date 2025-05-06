YouTube тестує новий варіант преміум-підписки, яким може підійти саме вам

YouTube почав тестувати новий тип преміум-підписки лише для двох користувачів. Це потенційно вигідна альтернатива для тих, хто не хоче платити за сімейний план, але прагне отримати доступ до функцій без реклами.

Як це буде

Компанія вже підтвердила журналістам, що тестує нову підписку, яка дозволить об'єднувати не шість людей, а лише двох, якщо з якихось причин інші варіанти вам не підходять. Функцію вже запустили в Індії, Франції, Гонконгу та Тайвані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Money Control.

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За словами представника YouTube, сервіс досліджує нові способи зробити Premium більш гнучким і доступним. Новий план дозволяє двом користувачам ділити одну підписку за зниженою ціною. Це нагадує формат Duo на Spotify, де умова – спільне проживання обох користувачів. Чи буде така ж вимога в цьому випадку, поки що неясно.

Основна аудиторія плану – пари або сусіди, які хочуть користуватися перевагами Premium (перегляд відео без реклами, фонове відтворення та інші функції), але не мають потреби у повноцінному сімейному пакеті.

Для YouTube така модель може стати способом повернути частину підписників, які відмовилися від преміум-сервісу після підвищення цін. Одночасно це може допомогти сервісу наростити базу користувачів і збільшити прибутки.

Цей експеримент – частина ширшої стратегії розширення платних сервісів YouTube. У березні компанія також запустила варіант підписки Premium Lite, що коштує 7,99 долара на місяць і дозволяє дивитися більшість відео без реклами. Наразі цей варіант доступний у США, Австралії, Німеччині та Таїланді.

За офіційними даними, YouTube Music і YouTube Premium разом мають понад 125 мільйонів користувачів у всьому світі – включно з тими, хто користується безплатними пробними версіями.

Як і у випадку з будь-яким тестовим запуском, поки невідомо, чи стане новий план доступним у більшій кількості країн, і коли це може статися.