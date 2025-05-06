Як це буде

Компанія вже підтвердила журналістам, що тестує нову підписку, яка дозволить об'єднувати не шість людей, а лише двох, якщо з якихось причин інші варіанти вам не підходять. Функцію вже запустили в Індії, Франції, Гонконгу та Тайвані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Money Control.

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За словами представника YouTube, сервіс досліджує нові способи зробити Premium більш гнучким і доступним. Новий план дозволяє двом користувачам ділити одну підписку за зниженою ціною. Це нагадує формат Duo на Spotify, де умова – спільне проживання обох користувачів. Чи буде така ж вимога в цьому випадку, поки що неясно.

Основна аудиторія плану – пари або сусіди, які хочуть користуватися перевагами Premium (перегляд відео без реклами, фонове відтворення та інші функції), але не мають потреби у повноцінному сімейному пакеті.

Для YouTube така модель може стати способом повернути частину підписників, які відмовилися від преміум-сервісу після підвищення цін. Одночасно це може допомогти сервісу наростити базу користувачів і збільшити прибутки.

Цей експеримент – частина ширшої стратегії розширення платних сервісів YouTube. У березні компанія також запустила варіант підписки Premium Lite, що коштує 7,99 долара на місяць і дозволяє дивитися більшість відео без реклами. Наразі цей варіант доступний у США, Австралії, Німеччині та Таїланді.

За офіційними даними, YouTube Music і YouTube Premium разом мають понад 125 мільйонів користувачів у всьому світі – включно з тими, хто користується безплатними пробними версіями.

Як і у випадку з будь-яким тестовим запуском, поки невідомо, чи стане новий план доступним у більшій кількості країн, і коли це може статися.