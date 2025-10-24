Декілька статків Тейлор Свіфт: скільки YouTube виплатив музичній індустрії за рік

YouTube оголосив, що з липня 2024 по червень 2025 року виплатив музичній індустрії 8 мільярдів доларів. Ці кошти отримали виконавці, лейбли та видавці, а значну частину суми забезпечили підписки та реклама на платформі. Це на 2 мільярди доларів більше, ніж два роки тому.

Платформа YouTube повідомила, що за останні дванадцять місяців передала представникам музичної індустрії 8 мільярдів доларів. Гроші розподілені між артистами, лейблами, видавцями та іншими правовласниками, але значна частина доходів у підсумку потрапляє безпосередньо до виконавців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний блог YouTube.

Як YouTube став одним із головних донорів музичної індустрії?

У компанії зазначають, що така динаміка демонструє ефективність подвійної моделі монетизації — завдяки рекламі та платним підпискам.

Це не межа, а сталий прогрес на шляху до створення довготривалого дому для кожного артиста, автора пісень і видавця,

– йдеться у заяві YouTube.

Для порівняння: у 2022 році YouTube виплатив музичній індустрії 6 мільярдів доларів, тож обсяг щорічних виплат зріс приблизно на 1–2 мільярди доларів. Конкурент Spotify раніше повідомив, що лише у 2024 році його загальні виплати досягли 10 мільярдів доларів, тому YouTube швидко наближається до цього рівня.

Як повідомляє Socialmedia Today, зростання доходів платформи забезпечують насамперед сервіси YouTube Music і Premium, які разом мають уже 125 мільйонів підписників. Також компанія продовжує розширювати рекламну базу, що дозволяє збільшувати частку прибутку для авторів контенту.

Загалом за останні чотири роки YouTube виплатив понад 100 мільярдів доларів своїм партнерам, а Програма партнерства YPP залишається однією з найприбутковіших для творців контенту. Саме на цій платформі багато музикантів здобувають перше визнання, адже більшість найпопулярніших відео YouTube — це музичні кліпи.

Нові дані лише підтверджують роль YouTube як провідного інструмента для відкриття музики, просування артистів і формування прибуткової екосистеми для всієї індустрії.