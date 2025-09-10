Індіанаполісський юрист Марк С. Цукерберг уже понад десятиліття стикається з проблемою: Facebook регулярно блокує його акаунти, підозрюючи у видаванні себе за засновника соцмережі. Тепер адвокат вирішив позиватися до Meta, звинувачуючи компанію у недбалості та порушенні контракту.

Марк С. Цукерберг працює юристом із банкрутств у США вже 38 років, але через збіг прізвища з Марком Е. Цукербергом, засновником Meta, його акаунти в Facebook регулярно потрапляють під блокування. За словами адвоката, з 2011 року це траплялося щонайменше десять разів, причому тривалість обмежень іноді сягала кількох місяців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

У позові, поданому до суду округу Маріон, юрист звинувачує Meta у безпідставних звинуваченнях у "наслідуванні знаменитості" та "використанні неавтентичного імені". Він зазначає, що блокування шкодять його роботі: зривають рекламні кампанії, позбавляють потенційних клієнтів та коштують тисячі доларів. Зокрема, він оцінює свої втрати від марних рекламних витрат у 11 тисяч доларів.

Навіть після надання документів, що підтверджують його особу та ліцензію, Facebook неодноразово відмовляв у відновленні доступу. Востаннє обліковий запис було відключено на чотири місяці. Лише після подачі позову акаунт адвоката повернули, визнавши блокування помилковим.

Meta пообіцяла вжити заходів, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому, але сам позивач налаштований скептично. Він вимагає компенсації витрат на адвокатів, роботу ІТ-фахівців та збитки від реклами. Водночас Марк С. Цукерберг визнає: хоч справа принесла йому світову увагу, він волів би займатися своєю спеціальністю, а не конфліктами з Facebook.

А з ким судиться Meta?

У Марка Цукерберга (того, що засновник Facebook), вже тривають судові справи, але з державою. Федеральна торгова комісія (FTC) подала позов проти Meta (тоді ще Facebook) у 2020 році, звинувативши компанію в придушенні конкуренції.

Регулятор стверджує, що Meta незаконно придбала Instagram у 2012 році за 1 мільярд доларів та WhatsApp у 2014 році за 19 мільярдів доларів, щоб не дати цим молодим стартапам стати повноцінними конкурентами. На думку FTC, такі дії позбавили споживачів альтернативних соціальних платформ.

Тому Цукерберг лобіює через адміністрацію президента Трампа врегулювання федерального антимонопольного позову проти своєї компанії. За словами джерел, знайомих із ситуацією, Цукерберг здійснив кілька візитів до Білого дому та Мар-а-Лаго для обговорення цього та інших питань.