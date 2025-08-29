Компанія розширює можливості редактора Character Builder, який є частиною Worlds Desktop Editor, завдяки генеративному штучному інтелекту, розповідає 24 Канал з посиланням на Meta.

Як саме оновлять метавсесвіт?

Оновлення надасть розробникам інструменти для визначення різноманітних характеристик неігрових персонажів, таких як ім'я, біографія, риси характеру та діалоги. Також можна буде тестувати їхні реакції на дії користувачів.

Це перший випадок, коли Meta дозволяє створювати повноцінних та налаштовуваних NPC у Horizon Worlds. Раніше компанія вже проводила експерименти в цій галузі, але тоді дії персонажів обмежувалися заздалегідь підготовленими сценаріями.

Тепер їхні можливості значно розширюються. Meta навіть опублікувала відеоролик, у якому показала, як працювати з новими функціями.

Точної дати випуску оновлення поки немає, але представники компанії обіцяють, що це станеться "дуже скоро". Імовірно, більше деталей оголосять на заході Meta Connect, який відбудеться за кілька тижнів. Тим часом користувачі вже можуть протестувати нових NPC у двох іграх – Bobber Bay Fishing та Profit or Perish.

Що таке Horizon Worlds Це соціальна платформа віртуальної реальності, створена компанією Meta (раніше Facebook). Вперше її було презентовано у 2019 році, а офіційний запуск для широкого користування відбувся у грудні 2021 року у США та Канаді, після періоду бета-тестування.

Ця платформа призначена для того, щоб дозволити користувачам створювати власні світи, ігри та соціальні простори у VR-середовищі, а також взаємодіяти з іншими людьми за допомогою аватарів, віртуальних інструментів та голосового спілкування.

Horizon Worlds об'єднує можливості для творчості, розваг і спілкування, надаючи доступ до великої бібліотеки інструментів для розробників і звичайних гравців.

Платформа стала одним із ключових продуктів Meta у напрямку розвитку метавсесвіту, орієнтувалася на створення інтерактивних та спільних цифрових просторів, де можна разом будувати ігри, брати участь у подіях чи просто спілкуватися з іншими людьми.