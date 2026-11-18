Apple розробляє одразу чотири прототипи iPhone до 20-річчя смартфона, які мають два варіанти дизайну. Один із них передбачає скло із заокругленням з усіх чотирьох боків і майже непомітні рамки дисплея.

Apple працює над чотирма моделями iPhone із двома різними варіантами дизайну до 20-річчя смартфона. Про це повідомив інсайдер Ice Universe у соціальній мережі Weibo, зазначає Macrumors.

Який дизайн отримає ювілейний iPhone

За його інформацією, два прототипи мають пласке захисне скло дисплея, а ще два – скло, заокруглене з усіх чотирьох боків корпусу.

Поки невідомо, чи Apple справді планує випустити чотири окремі моделі. Один із можливих сценаріїв передбачає, що компанія тестує різні варіанти оформлення для iPhone Pro та iPhone Pro Max. У такому разі пласкі дисплеї можуть залишатися запасним варіантом, якщо складніша конструкція із заокругленим склом не виправдає очікувань. Інша версія полягає в тому, що моделі з пласким склом належать до стандартної лінійки iPhone 20, яка може вийти пізніше за iPhone 20 Pro.

Як працюватиме дисплей із заокругленим склом

Головною особливістю одного з прототипів є скло, яке плавно загинається по всьому периметру передньої панелі. За словами Ice Universe, рамки навколо дисплея можуть мати ширину приблизно 1 мм.

Завдяки формі скла вони будуть майже непомітними під час погляду на смартфон спереду. Це створить ефект дисплея практично без рамок. За інформацією інсайдера, Apple експериментує з такою конструкцією вже близько трьох років. За цей час компанія створила кілька версій дизайну та поступово зменшувала вираженість заокруглень. Ранні прототипи мали значно сильніше вигнуті краї.

Ці чутки частково узгоджуються з попередніми повідомленнями журналіста Bloomberg Марка Гурмана. У серпні 2026 року він писав, що Apple відмовилася від ще радикальнішого дизайну ювілейного смартфона, який передбачав використання більшої кількості скла замість металу. За його даними, актуальна концепція передбачає вигнуте переднє та заднє скло, між якими залишатиметься тонка металева рамка.

Що відомо про iPhone 20 Pro

Останніми днями в мережі з'явилося кілька повідомлень про можливий дизайн ювілейного смартфона. Зокрема, опубліковані зразки захисного скла демонструють заокруглення з усіх чотирьох боків і дуже вузькі рамки дисплея.

Ice Universe припускає, що ці аксесуари відповідають ранньому прототипу з більш вираженими вигинами. Інший інсайдер, Fixed Focus Digital, раніше повідомляв, що Apple може використати матеріал скла, подібний до того, який застосовують в iPhone Air, але зі складнішою геометрією заокруглень. На оприлюдненій ним ілюстрації переднє та заднє скло з'єднувалися через вузьку поліровану металеву рамку.

За словами Ice Universe, представники галузі позитивно оцінюють концепцію вигнутого скла. Деякі з них навіть очікують на ювілейний смартфон більше, ніж на складаний iPhone.

Очікується, що ювілейні моделі з'являться восени 2027 року. Назву iPhone 20 Pro наразі використовують інсайдери, але Apple ще не підтвердила, як називатиметься нове покоління смартфонів.