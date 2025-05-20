Мисливці за позаземним життям зафіксували дивні пульсації віддалених зір

Вчені, що займаються пошуком позаземного життя, натрапили на загадку: незрозумілі оптичні імпульси, що надходять від двох далеких зірок. Ці швидкі та ідентичні спалахи у сузір'ї Великої Ведмедиці не мають очевидного пояснення і це змушує дослідників розглядати всі можливі варіанти, включаючи гіпотезу про позаземне втручання.

Протягом багатьох років дослідники проводили пошук оптичних сигналів SETI (Пошук позаземного розуму), спостерігаючи за понад 1300 зірками, схожими на наше Сонце, розповідає 24 Канал.

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Нещодавно ці зусилля дали неочікувані результати. Вчені з NASA та Лабораторії реактивного руху Каліфорнійського технологічного інституту (CalTech JPL) виявили два дивні електромагнітні імпульси, що надходять із сузір'я Великої Ведмедиці.

Зірка, з якої було зафіксовано основний сигнал, має назву HD 89389 і розташована приблизно за 100 світлових років від Землі. Вона трохи більша і яскравіша за наше Сонце.

Детальніше про відкриття

Ветеран NASA, вчений Річард Стентон, який займався її спостереженням, у 2023 році виявив несподіваний сигнал: два ідентичні та швидкі імпульси, розділені проміжком приблизно в 4,4 секунди. Ці імпульси змусили зірку швидко стати яскравішою, потім тьмянішою, а потім знову спалахнути.

Ця зміна яскравості була надто сильною, щоб її можна було пояснити випадковим шумом або атмосферною турбулентністю. За словами Стентона, джерело цієї варіації не може перебувати так далеко, як сама зірка. Як об'єкт, що має понад мільйон кілометрів у діаметрі, може частково зникати за десяту частку секунди?

Унікальність природи сигналу

Виявлений сигнал ніколи раніше не спостерігався для зірки HD 89389. Щоб упевнитися в цьому, дослідник витратив близько 1500 годин (що еквівалентно приблизно двом місяцям безперервної роботи), порівнюючи виявлені імпульси з усім, що могло б їх спричинити: від літаків і блискавок до метеорів та системних збоїв.

Жоден з цих пошуків не виявив чогось подібного. Супутники, метеори, блискавки, атмосферна сцинтиляція та системний шум – все це не має жодного відношення до пульсацій, що робить їх вкрай унікальним явищем. При детальному розгляді виявилося, що кілька унікальних особливостей першого імпульсу майже точно повторюються у другому.

Цікаво, що виявлений сигнал нагадав інше неочікуване спостереження парних імпульсів, зафіксоване у 2019 році. Тоді джерелом пульсацій був гарячий газовий гігант – Dimidium (HD217014), розташований приблизно за 50 світлових років від Землі.

Спочатку електромагнітні імпульси від Dimidium були відхилені як спричинені "птахами". Проте, як зазначається у новому дослідженні, після детального аналізу всіх імпульсів, було показано, що це було не так.

Щоб уникнути подібних хибних висновків, Стентон розглядав усі можливі пояснення для нових сигналів, включаючи атмосферні умови на Землі або навіть аномальне зчитування через гравітацію нашої планети. Однак жодне з них "на цей час не є задовільним".

Загадкові пульсації

Вчені не знають, який об'єкт міг би створювати ці імпульси або наскільки далеко він знаходиться. Також незрозуміло, чи двоімпульсний сигнал породжується чимось, що проходить між нами та зіркою, чи він генерується чимось, що модулює світло зірки, не перетинаючи поля зору. Джерело модуляції світла невидиме на фотографіях.

У науковій статті, опублікованій в журналі Acta Astronautica, запропоновано кілька теорій, які можуть пояснити походження цих імпульсів. Однією з обговорюваних здогадок є теорія крайової дифракції. Якщо вона правильна, це може дозволити майбутнім спостереженням виміряти відстань до об'єкта, що закриває зірку, а за допомогою масивів синхронізованих оптичних телескопів – визначити його розмір, форму та швидкість.

Наразі занадто рано говорити, що саме відбувається з цими дивними сигналами з Великої Ведмедиці. Проте, схоже, там відбувається щось дивне, і це щось, безсумнівно, буде захоплюючим. Допоки вчені не дізнаються більше, вони не можуть навіть сказати, чи причетні до цього позаземні цивілізації.

А от де знайти таку різноманітність форм життя справді не очікували, то це в чистій кімнаті NASA призначеній для зменшення ризиків біологічного забруднення. Там виявили 26 нових видів бактерій раніше невідомих науці.