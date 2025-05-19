Директорка Venus Aerospace Сассі Дагглбі назвала це випробування кульмінацією п'яти років роботи команди, інформує 24 Канал.

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Це момент, до якого ми йшли п'ять років. Успішний тестовий політ довів працездатність нашого двигуна, що дозволяє нам продовжувати розробки з упевненістю в нашій технології,

– заявила Сассі.

За її словами, Venus Aerospace вдалося продемонструвати, що роторно-детонаційний ракетний двигун працює не лише в симуляціях або лабораторних умовах, а й у реальному польоті.

Що таке роторно-детонаційний двигун

RDRE від Venus Aerospace розміщено в компактному корпусі. Така конструкція дозволяє літаку розганятися до швидкості в шість разів більшої за швидкість звуку (Мах 6) вже при зльоті зі звичайної злітної смуги.

Основна відмінність RDRE від традиційних ракетних двигунів полягає в принципі роботи. Замість постійного згоряння палива в камері, роторно-детонаційний двигун використовує процес детонації, який відбувається у просторі між двома циліндрами.

Після запалювання утворюється фронт вибуху, який створює більше спрямованої енергії завдяки обмеженому простору.

Крім підвищеної потужності, такий двигун є більш зручним у обслуговуванні та дозволяє економити до 15 відсотків палива порівняно з класичними двигунами.

Це досягнення доводить, що наш двигун працює не лише в лабораторії, а й у реальному середовищі польоту. Ми створили двигун, який не просто працює, а працює надійно та ефективно, що робить його масштабованим,

– наголосив технічний директор Venus Aerospace Ендрю Дагглбі.

Плани на майбутнє: Stargazer M4

RDRE призначений для роботи в парі з повітряно-реактивним роторно-детонаційним двигуном VDR2 від Venus Aerospace. Компанія впевнена, що ця комбінація забезпечить стабільний гіперзвуковий політ без потреби у прискорювачах.

У майбутньому Venus Aerospace планує провести повномасштабне випробування всієї системи, щоб завершити розробку Stargazer M4 – пасажирського літака, здатного розвивати швидкість до Мах 4.