Директор Venus Aerospace Сасси Дагглби назвала это испытание кульминацией пяти лет работы команды, информирует 24 Канал.

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Это момент, к которому мы шли пять лет. Успешный тестовый полет доказал работоспособность нашего двигателя, что позволяет нам продолжать разработки с уверенностью в нашей технологии,

– заявила Сасси.

По ее словам, Venus Aerospace удалось продемонстрировать, что роторно-детонационный ракетный двигатель работает не только в симуляциях или лабораторных условиях, но и в реальном полете.

Что такое роторно-детонационный двигатель

RDRE от Venus Aerospace размещен в компактном корпусе. Такая конструкция позволяет самолету разгоняться до скорости в шесть раз больше скорости звука (Мах 6) уже при взлете с обычной взлетной полосы.

Основное отличие RDRE от традиционных ракетных двигателей заключается в принципе работы. Вместо постоянного сгорания топлива в камере, роторно-детонационный двигатель использует процесс детонации, который происходит в пространстве между двумя цилиндрами.

После зажигания образуется фронт взрыва, который создает больше направленной энергии благодаря ограниченному пространству.

Кроме повышенной мощности, такой двигатель является более удобным в обслуживании и позволяет экономить до 15 процентов топлива по сравнению с классическими двигателями.

Это достижение доказывает, что наш двигатель работает не только в лаборатории, но и в реальной среде полета. Мы создали двигатель, который не просто работает, а работает надежно и эффективно, что делает его масштабируемым,

– отметил технический директор Venus Aerospace Эндрю Дагглби.

Планы на будущее: Stargazer M4

RDRE предназначен для работы в паре с воздушно-реактивным роторно-детонационным двигателем VDR2 от Venus Aerospace. Компания уверена, что эта комбинация обеспечит стабильный гиперзвуковой полет без необходимости в ускорителях.

В будущем Venus Aerospace планирует провести полномасштабное испытание всей системы, чтобы завершить разработку Stargazer M4 – пассажирского самолета, способного развивать скорость до Мах 4.