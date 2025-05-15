Австралия никогда ранее не запускала космические аппараты самостоятельно. В тех редких случаях, когда возникала потребность вывести на орбиту национальный спутник, страна обращалась за помощью к Соединенным Штатам, информирует 24 Канал.

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Кроме того, полеты над Австралией регулируются Федеральным авиационным управлением США (FAA), которое, вероятно, также выдало лицензию на исторический запуск ракеты Gilmour Eris.

Что известно о Gilmour Space? Компания была основана в 2012 году двумя братьями – Адамом и Джеймсом Гилмурами. Один из них работал банковским служащим, а другой был специалистом по маркетингу. Сегодня в компании работает более 200 человек, большинство из которых – это молодые инженеры, выпускники университетов. В то же время в штате также есть ветераны индустрии с Rocket Lab, Firefly Aerospace, Avio и Airbus.

Характеристики ракеты Gilmour Eris

Как сообщает ArsTechnika, Gilmour Eris – это легкая ракета-носитель, способна вывести на орбиту до 300 килограммов полезной нагрузки на высоту около 200 километров. Она состоит из трех ступеней, первые две из которых оснащены гибридными двигателями Sirius собственной разработки: четыре – в первой ступени и один – во второй.

В качестве топлива используется смесь твердого топлива и жидкого окислителя. Такая комбинация снижает удельный импульс, но позволяет регулировать тягу, что трудно реализовать в чисто твердотопливных двигателях. Окислителем выступает перекись водорода, состав горючего не разглашается.

Третья ступень ракеты оснащена жидкостным двигателем Phoenix, который также полностью разработан инженерами Gilmour Space.

А тем временем советский космический аппарат, который не долетел до Венеры, наконец-то вернулся на Землю. Зонд был частью программы "Венера", но из-за неисправности ракеты остался на орбите.



Ракета Gilmour's Eris / Фото Gilmour Space

Инвестиции и инфраструктура

С момента своего основания Gilmour Space привлекла около 90 миллионов долларов инвестиций. Эти деньги были использованы для разработки технологий, строительства комплекса сборки ракет и космодрома Bowen Orbital Spaceport в северо-восточной части Австралии, в штате Квинсленд.

Получение разрешения на запуск в этой местности было непростой задачей, ведь во время полета ракета пролетит над Большим Барьерным рифом и Коралловым морем.



Траектория полета ракеты / Фото администрация Queensland

Кстати, Большой Барьерный риф входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и состояние кораллов остается сложным из-за их постепенного исчезновения. Несмотря на это, местные власти признали риски приемлемыми и разрешили запуск.

Перенос запуска на сутки

По предварительным планам, старт ракеты должен был состояться в четверг, 15 мая, однако из-за технических проблем с оборудованием его перенесли на 24 часа. Для первого полета подобная задержка является довольно типичной.

В Gilmour Space не ожидают невероятных результатов: компания будет довольна, если ракета просто оторвется от стартового стола и пробудет в воздухе хотя бы 10-20 секунд.

Исторический запуск Gilmour Eris может стать настоящим событием для австралийской космической индустрии, которая впервые пытается самостоятельно выйти на орбиту.