В течение многих лет исследователи проводили поиск оптических сигналов SETI (Поиск внеземного разума), наблюдая за более 1300 звездами, похожими на наше Солнце, рассказывает 24 Канал.

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Недавно эти усилия дали неожиданные результаты. Ученые из NASA и Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института (CalTech JPL) обнаружили два странных электромагнитных импульса, поступающие из созвездия Большой Медведицы.

Звезда, с которой был зафиксирован основной сигнал, имеет название HD 89389 и расположена примерно в 100 световых годах от Земли. Она немного больше и ярче нашего Солнца.

Подробнее об открытии

Ветеран NASA, ученый Ричард Стэнтон, который занимался ее наблюдением, в 2023 году обнаружил неожиданный сигнал: два идентичных и быстрых импульса, разделенные промежутком примерно в 4,4 секунды. Эти импульсы заставили звезду быстро стать ярче, затем тусклее, а затем снова вспыхнуть.

Это изменение яркости было слишком сильным, чтобы его можно было объяснить случайным шумом или атмосферной турбулентностью. По словам Стэнтона, источник этой вариации не может находиться так далеко, как сама звезда. Как объект, имеющий более миллиона километров в диаметре, может частично исчезать за десятую долю секунды?

Уникальность природы сигнала

Обнаруженный сигнал никогда ранее не наблюдался для звезды HD 89389. Чтобы удостовериться в этом, исследователь потратил около 1500 часов (что эквивалентно примерно двум месяцам непрерывной работы), сравнивая обнаруженные импульсы со всем, что могло бы их вызвать: от самолетов и молний до метеоров и системных сбоев.

Ни один из этих поисков не обнаружил чего-то подобного. Спутники, метеоры, молнии, атмосферная сцинтилляция и системный шум – все это не имеет никакого отношения к пульсациям, что делает их крайне уникальным явлением. При детальном рассмотрении оказалось, что несколько уникальных особенностей первого импульса почти точно повторяются во втором.

Интересно, что обнаруженный сигнал напомнил другое неожиданное наблюдение парных импульсов, зафиксированное в 2019 году. Тогда источником пульсаций был горячий газовый гигант – Dimidium (HD217014), расположенный примерно в 50 световых годах от Земли.

Сначала электромагнитные импульсы от Dimidium были отклонены как вызванные "птицами". Однако, как отмечается в новом исследовании, после детального анализа всех импульсов, было показано, что это было не так.

Чтобы избежать подобных ошибочных выводов, Стэнтон рассматривал все возможные объяснения для новых сигналов, включая атмосферные условия на Земле или даже аномальное считывание из-за гравитации нашей планеты. Однако ни одно из них "в настоящее время не является удовлетворительным".

Загадочные пульсации

Ученые не знают, какой объект мог бы создавать эти импульсы или насколько далеко он находится. Также непонятно, или двоімпульсний сигнал порождается чем-то, что проходит между нами и звездой, или он генерируется чем-то, что модулирует свет звезды, не пересекая поля зрения. Источник модуляции света невидим на фотографиях.

В научной статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, предложено несколько теорий, которые могут объяснить происхождение этих импульсов. Одной из обсуждаемых догадок является теория краевой дифракции. Если она правильная, это может позволить будущим наблюдениям измерить расстояние до объекта, закрывающего звезду, а с помощью массивов синхронизированных оптических телескопов – определить его размер, форму и скорость.

Пока слишком рано говорить, что именно происходит с этими странными сигналами из Большой Медведицы. Однако, похоже, там происходит что-то странное, и это что-то, несомненно, будет захватывающим. Пока ученые не узнают больше, они не могут даже сказать, причастны ли к этому внеземные цивилизации.

А вот где найти такое разнообразие форм жизни действительно не ожидали, то это в чистой комнате NASA предназначенной для уменьшения рисков биологического загрязнения. Там обнаружили 26 новых видов бактерий ранее неизвестных науке.