Исследование проводили ученые из Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в Южной Калифорнии совместно с экспертами из Индии и Саудовской Аравии, сообщает 24 Канал.

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Согласно результатам, обнаруженные микроорганизмы относятся к экстремофилам – организмам, способным выживать в чрезвычайно неблагоприятных условиях, например в вакууме космоса, возле гидротермальных жерл подводных вулканов или даже в стерильных, на первый взгляд "чистых комнатах" NASA.

Целью нашего исследования является понимание рисков переноса экстремофилов во время космических миссий и определение того, какие микроорганизмы могут выжить в суровых космических условиях,

– отметил участник исследовательской группы Александр Розадо.

По его словам, это крайне важно для контроля и минимизации риска микробного загрязнения планет, которые изучают во время миссий.

Что нашли ученые

Ученые обнаружили 53 штамма бактерий в помещениях NASA, где готовили посадочный модуль, и считают, что они относятся к 26 новым видам. Сейчас продолжается исследование их геномов, чтобы понять причины высокой устойчивости к экстремальным условиям.

Вероятно, ключ к этому скрывается в генах, связанных с восстановлением ДНК, детоксикацией вредных веществ и ускоренным метаболизмом.

Обнаруженные гены в этих новых бактериальных видах могут быть использованы для разработок в медицине, сохранении продуктов и других отраслях промышленности,

– заявила исследовательница из KAUST Джуния Шульц.

Полученные результаты, по мнению ученых, помогут NASA усовершенствовать операционные протоколы "чистых комнат", чтобы уменьшить риски биологического загрязнения во время будущих космических миссий.