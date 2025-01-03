У селі в Кенії, ймовірно, впав шматок космічної ракети вагою пів тонни

У селі Мукуку, Кенія, знайдено великий металевий об’єкт, який, імовірно, є залишком космічної ракети. Інцидент викликав обговорення серед експертів щодо його походження.

30 грудня в південній частині Кенії з неба впало кільце, діаметром близько 2,5 метрів і вагою приблизно 500 кілограмів. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом, повідомляє 24 Канал.

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Розслідування і перші версії

Кенійське космічне агентство (KSA) оперативно оточило місце події та вилучило об’єкт для подальших досліджень. За попередніми даними, це може бути залишок ракети, однак версія досі офіційно не підтверджена.

Експерт із відстеження падіння космічних об’єктів Джонатан Макдавелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики висловив сумнів щодо космічного походження уламка. За його словами, немає очевидних доказів, що об’єкт зазнав нагрівання при повторному вході в атмосферу, і він може бути залишком літака.

Водночас Даррен МакНайт, експерт із космічного сміття компанії LeoLabs, зазначив, що деякі залишки космічних об’єктів можуть зберігати "жертовну масу", яка вигоряє під час входу в атмосферу, залишаючи основний елемент неушкодженим.

Можливий зв’язок із ракетою Atlas Centaur

За попередньою інформацією з бази даних Aerospace Corporation, об’єкт може бути пов’язаний із залишками ракети Atlas Centaur, запущеної 2004 року для виведення на орбіту супутника USA-179 Національного розвідувального управління США. За даними CORDS, залишки ракети мали увійти в атмосферу 30 грудня і пролітати над Африкою.

Однак, за даними Військово-повітряних сил США, цей об’єкт згорів над озером Байкал у Росії. Це викликає потребу у подальших дослідженнях та підтвердженні даних.

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Оглядачі Inside Outer Space також припускають, що конструкція об’єкта може мати спільні риси з технологіями виготовлення частин ракети Angara-A5M, розробленої підприємством "Роскосмосу".

Кенійське космічне агентство закликало до подальших досліджень і подякувало місцевим жителям за оперативне повідомлення про інцидент. Офіційні результати розслідування очікуються найближчим часом.