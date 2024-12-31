Новий дрон полетить на Марс

NASA випустило комп'ютерну візуалізацію своєї наступної розробки – Mars Chopper. Його створення ніколи не викликало жодних сумнівів, адже Ingenuity довів, що в розрідженій атмосфері Марса можна літати. Ба більше, це значно ефективніше, ніж наземний робот, на кшталт Perseverance, який рухається надзвичайно повільно через загрозу перевертання на нерівній поверхні. З марсоходами вчені мусять бути дуже обережними. Вони відправляють вказівки, які йдуть від Землі на Марс до 24 хвилин (залежно від відстані між планетами в конкретний момент). Потім дослідницький апарат робить повільні рухи всього на кілька десятків метрів за день. Вертоліт може оглядати територію зверху й рухатися без будь-яких перешкод набагато швидше й частіше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Universe Today.

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Керування безпілотником у марсіанській атмосфері пов'язане з певними труднощами, здебільшого через меншу густину. Порівняно з Землею, щільність атмосфери Марса становить менше 1%. Це означає, що лопаті будь-яких літальних апаратів повинні працювати інтенсивніше і створювати більшу підйомну силу, ніж їхні земні аналоги.

Якщо не брати до уваги щільність, дрібний пил на поверхні Марса часто піднімається в атмосферу, що може пошкодити делікатні механізми літальних апаратів. Ці типи апаратів повинні бути не тільки ретельно спроєктовані для польотів у чужій атмосфері, але й бути здатними захистити себе від місцевих небезпек у вигляді пилової бурі, наприклад.

Продовжуючи успіх безпілотника Ingenuity, NASA випустило візуалізацію свого апарату наступного покоління для польотів на Марс, відомого як Mars Chopper.

Ось яким буде Mars Chopper: відео

Новий апарат, що розробляється, має більшу вантажопідйомність і може нести наукові інструменти, такі як набори для візуалізації та аналізу. Це дозволить виконувати нові завдання – не лише розвідувати місцевість для підтримки майбутніх досліджень, а й проводити аналіз і картографування місцевості. Зрештою, він міг би навіть надавати підтримку людському дослідженню Марса, якщо таке колись дійсно буде.

Хоча на відео чи зображеннях це не зрозуміло, але очікується, що Mars Chopper буде розміром з автомобіль. Але він, звісно ж, буде значно легшим. Його корпус фактично складатиметься з трубок, пропелерів і коробки з двигуном і науковими приладами в центрі.

Кожен ротор має шість лопатей, які є меншими, ніж у Ingenuity, але їхня сукупна потужність забезпечуватиме більшу підйомну силу. Вантажопідйомність Chopper у його поточній конфігурації становить 5 кілограмів на відстані до 3 кілометрів.

Ця нова модель стане справжньою зміною правил гри в дослідженні не лише Марса, але й будь-яких інших інопланетних світів з твердою поверхнею та атмосферою, здатною підтримувати політ.