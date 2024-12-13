Що сталося з Ingenuity

Коли Ingenuity здійснив останній політ і замовк, багато хто подумав, що це було востаннє, коли ми чули про нього. Однак у NASA вирішили не залишати справу як є. Хоча гелікоптер і так пропрацював набагато довше, ніж вони розраховували й планували, вчені все одно хочуть знати, що з ним сталося. Це перше в історії розслідування "авіакатастрофи", яке проводиться не просто поза межами нашої планети, а взагалі на іншій планеті, повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення NASA.

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Планувалося, що Ingenuity здійснить лише п'ять польотів протягом 30 днів, лише щоб продемонструвати здатність людства здійснювати керовані польоти в інших світах. Після цих п'яти випробувальних місій він став розвідником для марсохода Perseverance на Марсі, коли той досліджував середовище кратера Єзеро. Замість лише одного місяця гелікоптер літав майже три роки, здійснивши 72 польоти. Останній завершився аварією, яка призвела до того, що апарат практично впав на поверхню Червоної планети з висоти 12 метрів, після чого зв'язок із ним перервався назавжди. У NASA кажуть, що всі чотири лопаті його гвинта зламалися, коли після удару Ingenuity покотився з піщаних брижів.

Коли ви проводите розслідування аварії на відстані 100 мільйонів миль, у вас немає ні чорних скриньок, ні очевидців. Хоча на основі наявних даних можна розглядати кілька сценаріїв, у нас є один, який, на нашу думку, є найбільш вірогідним: відсутність текстури поверхні дала навігаційній системі занадто мало інформації для роботи,

– каже Говард Гріп, перший пілот Ingenuity в Лабораторії реактивного руху.

Судячи з усього, навігаційна система Ingenuity не змогла знайти достатньо об'єктів на поверхні кратера Єзеро, щоб відстежити їх, тому вертоліт не зміг приземлитися належним чином. Тобто гелікоптер просто не розумів характер поверхні й не зміг підібрати правильний спосіб приземлення, щоб врахувати всі небезпеки та особливості. На основі фотографій, зроблених після польоту, команда вважає, що помилки навігації в польоті спричинили "високі горизонтальні швидкості при приземленні", тому він не розумів, що йому треба знизити швидкість, сідаючи на нахилену поверхню. Посадка на піщаному схилі в умовах збереження швидкості, ймовірно, закрутила апарат довкола його осі, а потім його лопаті просто почали битися об реголіт. Відомо, що всі лопаті були зламані, а одна повністю відокремилася. Врешті гелікоптер перевернувся.

Сьогодні вчені та інженери використовують дані з польотів Ingenuity, щоб працювати над вдосконаленням конструкції літальних апаратів. Вони врахують і результати цього розслідування, щоб майбутні аналоги не повторили такої помилки. Інженери використовують відносно низьку вартість і дивовижну довговічність Ingenuity як основу для створення майбутнього марсіанського гелікоптера, який може важити в 20 разів більше й пролітатиме до 3 кілометрів на день, що приблизно в 4,6 раза далі, ніж найдовший політ Ingenuity.