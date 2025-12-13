Електромобілі можуть викликати нудоту навіть у тих, хто до неї не схильний: ось як це працює

Зростаючий тренд на електромобілі супроводжується неочікуваним побічним ефектом – скаргами на відчуття нудоти під час поїздок. Люди, які раніше нормально переносили дорогу в бензиновому транспорті, раптом починають почуватися недобре, їдучи в Tesla чи іншому електрокарі. Чим це пояснюється і чи справді електричні транспортні засоби мають якусь особливість, яка викликає такі відчуття?

Що таке захитування й чому воно виникає?

Захитування – це прояв хвороби руху, яка може статися не лише в автомобілі, але й у літаку, потягу, човні чи навіть під час гри у відеоігри. Це цілком природна фізіологічна реакція організму, а не ознака якихось проблем зі здоров'ям. Механізм досить простий: захитування виникає через невідповідність між тим, що відчуває ваше тіло, і тим, що думає ваш мозок, пише 24 Канал.

Наша орієнтація у просторі залежить від трьох систем – зору, вестибулярного апарату (чутливості до руху) та пропріоцепції (відчуття положення м'язів і суглобів). Коли ці системи дають суперечливу інформацію, мозок занурюється в розгубленість, що й призводить до нудоти та запаморочення.

Частіше захитування відчувають люди, які сидять на задніх сидіннях. Причина – вони не бачать дороги попереду, тому мозку не вистачає візуальної інформації про те, що відбувається. Водії ж піддаються таким ефектам набагато рідше, каже доктор філософії Джон Голдінг, оскільки можуть передбачити рухи автомобіля, бачити нерівності, повороти чи інші зміни попереду, а також контролювати рухи машини. Їхній мозок розпізнає відповідність між командою від педалей газу й реакцією машини, тому рух стає передбачуваним.

Чому саме електромобілі посилюють захитування?

Дослідники вказують на кілька факторів, унікальних для електромобілів, які можуть викликати захитування навіть у людей, які раніше його не відчували. Наприклад, видання Health цього року провело дослідження й поспілкувалося з низкою експертів, щоб виділити наступні фактори:

Рекуперативне гальмування

Швидкий розгін та уповільнення . Електромобілі розганяються набагато швидше за традиційні автомобілі. Tesla й подібні машини можуть розвивати величезний крутний момент з місця, що створює раптовий поштовх. Цей різкий старт потужності може бути дезорієнтуючим для пасажирів, особливо тих, хто звик до м'якого розгону бензинових автомобілів.

Відсутність звуку двигуна . Хоча тиша салону зазвичай сприймається як перевага, вона насправді створює проблему. Наш мозок підсвідомо використовує звуки двигуна як додатковий сенсорний сигнал про те, що машина рухається чи прискорюється. В електромобілі цього сигналу немає. Коли ви чуєте, як бензиновий двигун реве під час прискорення, ваш мозок готується до відповідного поштовху. В електромобілі це попередження відсутнє, тому мозок несподівано опиняється в ситуації, для якої він не підготував організм. Цей факт детально описаний в дослідженні 2025 року на сторінках International Journal of Human-Computer Interaction.

Ефект "плавання". Багато користувачів соцмереж описують особливе відчуття, немовби машина плаває на хвилях. Це пояснюється більш гладким ходом електромобіля та плавними коливаннями на низьких частотах. Людину не нудить від верхової їзди чи бігу, тому що ці рухи мають набагато вищу частоту. Але морська хвороба існує саме тому, що на кораблі мають низькочастотні коливання – та сама проблема виникає й з деякими електромобілями.

Мозок людини потребує часу, щоб звикнути до нових умов руху. Схожі ефекти спостерігаються в космонавтів у стані невагомості – майже кожен новачок відчуває нудоту, поки мозок не навчиться передбачати нове середовище.

Як мінімізувати захитування?

Хоча повністю запобігти захитуванню неможливо, існує кілька практичних порад.

Перебування на передньому сидінні значно зменшує ризик. Якщо ви можете сидіти поруч із водієм, ви отримуєте візуальні підказки про рух дороги, які допомагають мозку синхронізувати сенсорні сигнали. Водіння самостійно ще краще – ви повністю контролюєте машину.

Не варто читати, гортати телефон (хоча є один виняток, про який ми поговоримо далі) чи користуватися планшетом під час поїздки. Фіксація погляду на нерухомому предметі, коли тіло рухається, – це класичний тригер.

Цукерки чи жування допомагають зменшити нудоту. Цікаво, що існує ціле дослідження 2020 року на цю тему, опубліковане в журналі ScienceDirect. Воно стосувалося використання екстракту імбиру для профілактичного лікування заколисування й показало, що імбирні цукерки можуть допомагати.

Свіже повітря – ще один простий метод: відкрийте вікно під час поїздки. На довгих маршрутах корисно робити перерви та прогулюватися.

Деякі водії намагаються адаптуватися до електромобіля в спеціальному режимі, який робить педаль газу менш чутливою й забезпечує м'якше прискорення. Повне відключення рекуперативного гальмування – також варіант для тих, хто мучиться з захитуванням, хоча це незначним чином вплине на запас ходу.

Цікаво, що деякі виробники вирішили усунути цю проблему. Наприклад, Hyundai Ioniq 5 N отримав синтетичні звуки двигуна, що імітують досвід бензинового автомобіля. Cadillac Lyriq спеціально налаштований так, щоб забезпечувати м'яке прискорення та уникати різких поштовхів, які властиві іншим електромобілям.

Як із проблемою може допомогти iPhone?

Якщо ви власник iPhone, то у вас є можливість уникнути захитування в дорозі, адже компанія ще рік тому випустила спеціальну функцію для цього. Компанія впровадила в iOS 18 особливий режим, покликаний зменшити відчуття захитування під час використання iPhone або iPad. Технологія використовує анімовані крапки на краях екрана, що рухаються синхронно з транспортом і допомагають усунути сенсорний конфлікт між візуальним сприйняттям та відчуттям руху. Вбудовані датчики пристрою відстежують зміни в русі й адаптують візуальні елементи в реальному часі.



Функція Vehicle Motion Cues / Фото Apple

За даними Apple, які підтверджують незалежні тести, функція Vehicle Motion Cues вирішує цю проблему дуже ефективно. Сенсори акселерометра та гіроскопа, вбудовані в iPhone або iPad, збирають інформацію про рух і передають її системі. На основі цих даних пристрій генерує візуальні маркери, які допомагають мозку краще синхронізувати зорове сприйняття з вестибулярними сигналами. Такий підхід знижує ризик появи нудоти, запаморочення чи інших симптомів.

Функція найефективніша, коли користувач сидить обличчям у напрямку руху транспорту. Система автоматично визначає початок поїздки й активує індикатори, які зникають після зупинки. Користувачі можуть обирати між автоматичним режимом і ручним керуванням через Центр керування.

У налаштуваннях доступні додаткові параметри персоналізації. Можна змінити візерунок крапок – обрати стабільний або динамічний варіант, налаштувати колір із автоматичним регулюванням контрасту та збільшити розмір чи кількість індикаторів для кращої видимості.



Функція Vehicle Motion Cues / Фото Apple

Як увімкнути індикатори руху в iPhone або iPad?

На сайті компанії Apple детально описано, як користуватися функцією. Активувати Vehicle Motion Cues можна двома способами.

Перший варіант – через меню налаштувань пристрою. Потрібно відкрити розділ "Параметри", перейти до "Доступність", вибрати "Рух" і знайти опцію "Індикатори руху в транспорті". Тут можна ввімкнути функцію й обрати режим роботи: постійний або автоматичний.

Другий спосіб передбачає використання Центру керування для швидкого доступу. Щоб додати відповідну кнопку, потрібно викликати Центр керування. Після входу в режим налаштування через утримування вільного простору слід натиснути "Додати управління" внизу екрана. У списку доступних елементів керування потрібно знайти розділ "Доступність бачення" й вибрати Vehicle Motion Cues. Після виходу з режиму налаштування кнопка з'явиться в Центрі керування, де можна вибрати один із режимів: "Увімкнено" для постійної роботи або "Тільки в транспорті" для автоматичної активації під час поїздок.

Після активації маленькі рухомі точки з'являться по краях екрана й почнуть адаптуватися до руху транспорту.

Як працює функція проти захитування в транспорті: дивіться відео

Хоча компанія не гарантує стовідсоткової ефективності для всіх користувачів, технологія базується на наукових дослідженнях у галузі нейрофізіології. Створення зорових орієнтирів, що рухаються синхронно з тілом, допомагає мозку компенсувати розбіжність між візуальною інформацією та сигналами вестибулярного апарату.

Експериментальні дані показують, що фокусування на таких маркерах знижує симптоми захитування приблизно в 70% випадків. Особливо помітний ефект у людей, які регулярно користуються смартфоном під час поїздок громадським транспортом або в якості пасажирів у автомобілях.

Apple співпрацювала з медичними експертами під час розробки Vehicle Motion Cues, що дозволило інтегрувати передові знання про роботу людського сприйняття в програмне забезпечення.

Важливо пам'ятати, що індикатори руху не рекомендується використовувати водіям або в інших ситуаціях, що вимагають максимальної концентрації уваги. Технологія створена виключно для пасажирів і найкраще працює в положенні сидячи обличчям до напрямку руху.