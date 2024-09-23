Глава Google розвіяв один з найбільших страхів щодо штучного інтелекту

Генеральний директор Alphabet, материнської компанії Google, Сундар Пічаї виступив у кампусі Університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі. Він поділився своїми думками про те, чи замінить штучний інтелект програмістів початкового рівня.

Чи варто програмістам боятися за свої посади

Під час свого виступу, відповідаючи на питання студентів про те, чи замінить ШІ програмістів початкового рівня, Пічаї почав з того, що те ж саме питання можна поставити в багатьох дисциплінах, пише Wccftech. Директор вважає, що більш вірогідним сценарієм є те, що штучний інтелект стане помічником, а не замінником. Це допоможе існуючим програмістам виконувати свою роботу, присвячувати свій час "більш високим аспектам завдання замість того, щоб знову й знову виправляти баги чи щось подібне".

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Пічаї каже, що його компанія вже відчула підвищення ефективності після впровадження ШІ на робочих місцях. Він згадує потужний редактор коду зі штучним інтелектом Cursor AI:

Це просто знижує бар'єри для тих, хто вміє програмувати, так, наприклад, як ви можете більше взаємодіяти в середовищі природної мови. Отже, програмування стає більше схожим на творчий інструмент. Я думаю, що це уможливить і зробить його доступним для більшої кількості людей,

– каже Сундар Пічаї.

Він окреслив здатність ШІ допомагати численним фахівцям у їхній повсякденній діяльності як правильний напрямок, у якому слід розглядати ШІ.

Пічаї також вважає, що словосполучення "штучний інтелект" є невдалим, оскільки "створює такий собі порівняльний елемент". Кращим терміном, на його думку, буде "сприяння розвитку інтелекту", і він "упевнений, що в майбутньому набагато більше людей будуть займатися програмуванням", оскільки зі штучним інтелектом це стане легше.

Варто зазначити, що ШІ вже певний час впливає на ринок праці, оскільки багато компаній шукають способи його залучення, щоб автоматизувати ті чи інші завдання й зменшити кількість найманих працівників. Але поки що наслідки розвитку цієї технології для робітників можна назвати незначними.