Він кричить

Судячи з усього, одним із перших таких відео, якщо не першим узагалі, є ролик користувача TikTok із ніком "mod089x". Він зміг змусити чат-бота OpenAI закричати з другого разу, хоча вперше ШІ заявив, що не вміє цього робити.

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Це досить дивний звук, який, хоч і схожий на крик, все ж більше нагадує здавлений визг якогось потойбічного монстра з фільмів у жанрі горор.

Видання Gizmodo спробувало провести власний експеримент і також змогло змусити бота закричати:

Журналіст Ретт Джонс змушує ChatGPT кричати: відео

Цього літа OpenAI випустила GPT-4o, який додав можливість вести голосові розмови з ботом, як із живою людиною. Відтоді люди записують свої дивні взаємодії з ChatGPT і діляться ними в Інтернеті. ChatGPT досить добре відтворює людську мову. Він не витримує ретельної перевірки, але звучить набагато краще, ніж подібні автоматично згенеровані голоси на інших сервісах.

Ретт Джонс пише, що під час тестування криків бота неодноразово стикався з проблемами.

Я кілька разів намагався змусити LLM кричати, але він постійно пручався й зациклювався на спробах описати сцени з класичного фільму жахів 1978 року "Геловін",

– пише журналіст Gizmodo.

В одному з випадків ШІ навіть перебив Джонса, сказавши, що контент, який він запитує, може порушувати умови користування сайтом або політику використання. Але врешті йому пощастило після багатьох спроб.