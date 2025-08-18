В Італії археологи досліджують руїни затонулого міста Баї. На глибині близько трьох метрів вони виявили розкішний термальний комплекс. Історичні документи вказують, що він міг належати відомому римському оратору Цицерону, але досі фізичних доказів цього не було. Ця знахідка може стати першим підтвердженням.

Баї, стародавнє курортне місто на березі Неаполітанської затоки, було улюбленим місцем відпочинку римської знаті. Завдяки вулканічній активності регіону його води вважалися цілющими. Сюди приїздили Юлій Цезар, імператор Нерон та Август, розповідає 24 Канал з посиланням на Archaeology News.

Римський поет Секст Проперцій описував Баї як осередок розкоші та розпусти, де багатії та політики влаштовували гучні вечірки. Однак між XVI та XVIII століттями місто пішло під воду і перетворилося на унікальний підводний археологічний парк.

Нещодавно дослідники виявили в руїнах раніше невідомий термальний комплекс. Знахідка чудово збереглася: археологи побачили неушкоджену мозаїчну підлогу, що стоїть на оригінальних колонах.



У затонулому місті знайшли терми / Фото Parco Archeologico Campi Flegrei – Ministry of Culture

У лазні використовували давньоримську систему опалення "суспензура", яка перетворювала її на аналог сучасної сауни. Гаряче повітря циркулювало по трубах під підлогою та в стінах, що було свідченням інженерної майстерності та високого статусу власника.

Найцікавіше припущення полягає в тому, що ці терми могли бути частиною вілли знаменитого політика й філософа Цицерона. Хоча досі знайдено лише лазню, а не всю віллу, ця знахідка є першою вагомою зачіпкою.

Восени археологи планують розпочати реставраційні роботи, щоб остаточно з'ясувати, чи справді вони натрапили на приватний курорт Цицерона.