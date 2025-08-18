В Италии археологи исследуют руины затонувшего города Баи. На глубине около трех метров они обнаружили роскошный термальный комплекс. Исторические документы указывают, что он мог принадлежать известному римскому оратору Цицерону, но до сих пор физических доказательств этого не было. Эта находка может стать первым подтверждением.

Баи, древний курортный город на берегу Неаполитанского залива, был излюбленным местом отдыха римской знати. Благодаря вулканической активности региона его воды считались целебными. Сюда приезжали Юлий Цезарь, император Нерон и Август, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Archaeology News.

Римский поэт Секст Проперций описывал Баи как центр роскоши и разврата, где богачи и политики устраивали громкие вечеринки. Однако между XVI и XVIII веками город ушел под воду и превратился в уникальный подводный археологический парк.

Недавно исследователи обнаружили в руинах ранее неизвестный термальный комплекс. Находка прекрасно сохранилась: археологи увидели неповрежденный мозаичный пол, стоящий на оригинальных колоннах.



В затонувшем городе нашли термы / Фото Parco Archeologico Campi Flegrei – Ministry of Culture

В бане использовали древнеримскую систему отопления "суспензура", которая превращала ее в аналог современной сауны. Горячий воздух циркулировал по трубам под полом и в стенах, что было свидетельством инженерного мастерства и высокого статуса владельца.

Самое интересное предположение заключается в том, что эти термы могли быть частью виллы знаменитого политика и философа Цицерона. Хотя до сих пор найдено только баню, а не всю виллу, эта находка является первой весомой зацепкой.

Осенью археологи планируют начать реставрационные работы, чтобы окончательно выяснить, действительно ли они наткнулись на частный курорт Цицерона.