Баи, древний курортный город на берегу Неаполитанского залива, был излюбленным местом отдыха римской знати. Благодаря вулканической активности региона его воды считались целебными. Сюда приезжали Юлий Цезарь, император Нерон и Август, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Archaeology News.

Римский поэт Секст Проперций описывал Баи как центр роскоши и разврата, где богачи и политики устраивали громкие вечеринки. Однако между XVI и XVIII веками город ушел под воду и превратился в уникальный подводный археологический парк.

Недавно исследователи обнаружили в руинах ранее неизвестный термальный комплекс. Находка прекрасно сохранилась: археологи увидели неповрежденный мозаичный пол, стоящий на оригинальных колоннах.



В затонувшем городе нашли термы / Фото Parco Archeologico Campi Flegrei – Ministry of Culture

В бане использовали древнеримскую систему отопления "суспензура", которая превращала ее в аналог современной сауны. Горячий воздух циркулировал по трубам под полом и в стенах, что было свидетельством инженерного мастерства и высокого статуса владельца.

Самое интересное предположение заключается в том, что эти термы могли быть частью виллы знаменитого политика и философа Цицерона. Хотя до сих пор найдено только баню, а не всю виллу, эта находка является первой весомой зацепкой.

Осенью археологи планируют начать реставрационные работы, чтобы окончательно выяснить, действительно ли они наткнулись на частный курорт Цицерона.