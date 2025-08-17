Новое исследование, проведено под руководством Смитсоновского национального музея естествознания и опубликовано в Science Advances, сосредоточилось не столько на самих инструментах, сколько на том, как их транспортировали, информирует 24 Канал.

Что известно о находке?

Артефакты, найдены на юго-западе Кении в местности Ньяянга, относятся к так называемой олдувайской культуре. Это долговечные и универсальные орудия, которые стали значительным шагом в развитии гоминидов. Примерно три миллиона лет назад они усовершенствовали свои навыки, используя одни камни (ударники), чтобы откалывать от других (ядер) острые обломки.



Найденные в Кении артефакты / Фото Smithsonian's National Museum of Natural History

Эти орудия позволяли резать, скрести и толчь, что открыло доступ к новым источникам пищи. В частности, на месте раскопок нашли доказательства того, что инструменты использовали для обработки туш крупных животных. Разнообразие применений свидетельствует, что даже на такой ранней стадии культурного развития орудия повышали адаптивность гоминидов.

Как ранние люди транспортировали ресурсы?

Больше всего исследователей поразило то, на какие расстояния переносили сырье для этих инструментов. Если другие приматы также могут переносить пищу или камни, то они делают это на короткие дистанции. Способность преодолевать большие расстояния с ресурсами является ключевым этапом эволюции человека.

Это демонстрирует, что наши древние предки могли мыслить наперед, оценивая, какие именно инструменты понадобятся для обработки пищи. Они имели ментальную карту местности и помнили, где можно найти высококачественные камни.

По словам ученых, ментальные карты древнейших гоминидов, которые постоянно изготавливали орудия труда, выходили далеко за пределы их ближайшего окружения.

Эмма Файнстоун, ведущий автор исследования, отметила, что такой уровень планирования стал неожиданностью, поскольку ранее считалось, что транспортировка на большие расстояния появилась значительно позже в истории эволюции.

Напомним, что недавно на острове Сулавеси в Индонезии обнаружены каменные орудия возрастом более миллиона лет, что свидетельствует о раннем заселении острова древними людьми.