Международная группа ученых опубликовала исследование, посвященное тому, как системы искусственного интеллекта могут помочь ученым лучше понимать почвы, прогнозировать их состояние и адаптировать сельское хозяйство к климатическим изменениям. Об этом пишет издание Phys.org.

Авторы отмечают, что почвы играют чрезвычайно важную роль для человечества. Они аккумулируют углерод, поддерживают экосистемы, обеспечивают продовольственную безопасность и влияют на водные ресурсы. Однако современные почвенные системы чрезвычайно сложны — на них одновременно влияют климат, погодные условия, эрозия, аграрные практики и изменения в землепользовании.

Сохранение здоровья нашей планеты напрямую зависит от состояния земной поверхности. Наши почвы выполняют колоссальную работу: они не только поддерживают жизнедеятельность различных экосистем, но и выступают фундаментом для мировых систем снабжения пищи и воды. Однако климатические изменения создают новые вызовы, которые требуют инновационных решений.

Как искусственный интеллект может спасти наши почвы?

Для защиты этого бесценного ресурса исследователи предлагают применить новейшие технологии, в частности искусственный интеллект. Искусственный интеллект в этой сфере – это технология, которая работает как сверхбыстрый цифровой помощник. Он способен мгновенно обрабатывать колоссальные объемы данных о состоянии земли (такие как уровень влаги, температура или химический состав) и находить закономерности, которые человек искал бы годами. Это позволяет прогнозировать изменения в почве еще до того, как они произойдут.

Ведущий автор исследования, профессор Алекс МакБретни из Сиднейского университета, заявил, что ИИ может помочь ученым справиться с этой сложностью. «В сотрудничестве с экспертами ИИ может помочь нам лучше реагировать на сложную и постоянно меняющуюся природу почвенных экосистем», — пояснил он.

В научной работе, опубликованной 21 мая 2026 года, подробно рассматривается, как инструменты ИИ могут помочь человечеству адаптировать почвы и экосистемы, которые они питают, к условиям меняющегося климата. Благодаря этим технологиям ученые получают возможность действовать на опережение, защищая планету от глобальных угроз.

Обратите внимание! Почвы играют критически важную роль в глобальном круговороте веществ, поскольку они способны накапливать и удерживать углерод. Это делает их одним из ключевых инструментов в регулировании количества парниковых газов в атмосфере Земли.

Интеграция искусственного интеллекта в почвоведение открывает новые горизонты для экологической безопасности. Использование умных алгоритмов позволяет точнее прогнозировать последствия климатических изменений и разрабатывать эффективные стратегии сохранения плодородия земель.

Это исследование является чрезвычайно важным для всего человечества, ведь от состояния почв напрямую зависит наша продовольственная и водная безопасность. Благодаря синергии науки и технологий мы получаем шанс сохранить жизненно важные ресурсы планеты для будущих поколений.

Ученые предостерегают от полной замены людей

Несмотря на оптимизм в отношении возможностей ИИ, авторы исследования подчеркивают, что искусственный интеллект не может полностью заменить ученых.

Среди главных проблем они называют качество данных, непрозрачность моделей, возможные предубеждения в выборках и высокую стоимость вычислений. Соавтор работы, доктор Мерседес Роман Добарко из института NEIKER, подчеркнула, что ИИ не способен заменить человеческое мышление. «ИИ может имитировать отдельные аспекты экспертного мышления, но не может заменить контекстуальное суждение, креативность и критическую интерпретацию, которые ученые привносят в исследования», — заявила она.

Как климатические угрозы и технологии ИИ уже меняют исследования экосистем Земли?

Здоровье почв неразрывно связано с общим состоянием планеты, которая сейчас переживает стремительные климатические изменения. Одним из самых серьезных последствий глобального потепления является угроза изнурительных засух. Прогнозируется, что уже к 2030 году сотни миллионов людей во всем мире могут оказаться в условиях острого дефицита воды. Нехватка влаги непосредственно истощает землю, снижая ее плодородие и способность накапливать углерод.

Параллельно с этим разрушаются природные механизмы защиты земной поверхности. Из-за вырубки и изменения климата ученые фиксируют тревожную тенденцию потери биоразнообразия в мировых лесах, где уникальные деревья-долгожители вытесняются быстрорастущими видами. Это ослабляет способность лесных экосистем удерживать влагу в почве и противодействовать эрозии. Чтобы остановить эти разрушительные процессы, исследователи все чаще привлекают искусственный интеллект, который уже доказал свою эффективность в различных научных сферах. Например, технологии ИИ активно применяют для сохранения генетического кода исчезающих видов животных, что позволяет значительно ускорить и удешевить секвенирование их геномов. А в химии умные алгоритмы помогают ученым проектировать новые молекулы с помощью текстовых описаний, что открывает путь к созданию новых лекарств и экологических материалов.