Біля грецького острова знайшли затонулу субмарину часів Другої світової

Британський підводний човен часів Другої світової війни, який затонув з 64 людьми на борту, нарешті знайдено поряд із Грецією. Ця знахідка закриває 81-річну загадку про долю субмарини.

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Уламки підводного човна, який затонув у 1943 році, знайшли мисливці за затонулими кораблями. HMS Trooper, позначений як N91, зник після виконання секретної місії на початку жовтня. Він повинен був доставити трьох агентів грецького опору на Каламос, острів на західному узбережжі Греції. Потім підводний човен отримав наказ патрулювати Егейське море, де, як пізніше стало відомо, німецькі війська встановили морські міни, пише LiveScience.

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Дослідники на чолі з грецьким підводним експертом Костасом Токтарідесом визначили місцезнаходження уламків підводного човна на північ від острова Донуса в центральній частині Егейського моря, в регіоні, відомому як Ікарійське море, яке страждає від постійної поганої погоди.

Ікарійське море – одне з найскладніших морів з сильними вітрами, хвилями і сильними підводними течіями. Однак постійні та наполегливі дослідження принесли свої плоди,

– сказав Токтарідес.

Токтарідес є засновником і власником грецької компанії Planet Blue, що займається підводними пошуками. За його словами, 14 попередніх експедицій не змогли знайти уламки HMS Trooper, тому що вони шукали занадто далеко на схід, де підводний човен, за повідомленнями, бачили 14 жовтня 1943 року.

Ддослідники вивчили звіти воєнного часу й визначили, що HMS Trooper міг затонути серед окупованих грецьких островів на захід від цього району. Їхні теорії підтвердилися, коли 3 жовтня 2024 року вони виявили місцезнаходження уламків.

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За словами Токтарідеса, уламки спочатку були знайдені за допомогою корабельного сонара, який створює детальну карту морського дна за допомогою відбиття звукових імпульсів, а потім досліджені за допомогою дистанційно керованого апарата "Super Achille".

Човен зараз лежить на морському дні на глибині близько 235 метрів. Сильний вибух розірвав підводний човен на три великі частини — носову, середню і кормову — що, схоже, підтверджує підозру дослідників, що він затонув після того, як натрапив на німецьку морську міну.

Це вже восьмий за рахунком затонулий підводний човен часів Другої світової, який виявила Planet Blue в грецьких водах. Що цікаво, раніше вже з'являлися повідомлення про можливе виявлення HMS Trooper, але тепер зрозуміло, що вони були помилковими. Схоже, що минулого разу це був інший британський підводний човен того ж класу, каже Токтарідес.

Згідно із заявою Planet Blue, сильно пошкоджене судно було ідентифіковано шляхом порівняння з оригінальними планами будівництва. Відкритий люк на командній вежі свідчить про те, що судно пливло на поверхні, коли натрапило на міну.



Британський підводний човен затонув із відкритим люком, коли наштовхнувся на міни, пливучи по поверхні води / Фото Planet Blue

У заяві йдеться, що затонуле судно є військовою могилою, тому воно не було жодним чином порушене. Це відкриття може допомогти сім'ям загиблих нарешті дізнатися про долю їхніх рідних.