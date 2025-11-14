Кібершпигун ГРУ: одного з найнебезпечніших хакерів Росії, ймовірно, затримали у Таїланді

Тайське Бюро розслідування кіберзлочинів затримало на острові Пхукет громадянина Росії, якого назвали "хакером світового класу". Чоловік, якому 35 років, розшукується ФБР за підозрою в кібератаках на державні установи в Європі та США.

Журналісти російськомовного видання Польського громадського телебачення "Вот так" припускають, що затриманим може бути офіцер ГРУ Олексій Лукашев, який фігурує у справі про втручання у президентські вибори США 2016 року та кількох інших серйозних злочинах. Агенти ФБР уже подали до Генпрокуратури Таїланду запит про його екстрадицію, пише 24 Канал.

Що відомо про затримання?

Уперше згадка про це затримання з'явилась на сторінці Відділу боротьби з технологічними злочинами в складі кіберполіції Таїланду. Там не вдавались у подробиці, зазначивши лише, що вони "заарештували хакера за ордером ФБР", а також інформацію про його вік – 35 років. Ім'я ймовірного російського злочинця офіційно не оприлюднили, проте аналіз польських журналістів показав, що єдиний 35-річний росіянин у списку розшукуваних ФБР хакерів – це Олексій Лукашев.

Згідно з інформацією американського відомства, Лукашев народився 7 листопада 1990 року і є старшим лейтенантом військової розвідки Росії (ГРУ). Він був приписаний до військової частини 26165.

Ця частина ГРУ, активна принаймні з 2007 року, відома як "одне з найстаріших і найвідоміших кіберугруповань" Кремля. Вона спеціалізується на кібершпигунстві та фокусується на атаках проти іноземних урядів, військових структур та оборонних систем, переважно західних держав. Дослідники також називають цю групу Fancy Bear.

Спецпідрозділу 26165 приписують низку резонансних операцій, зокрема:

Успішний злом головних серверів німецького Бундестагу у 2014 та 2015 роках, що призвело до викрадення великих обсягів конфіденційної інформації.

Атаки на ОБСЄ, Міністерства оборони Німеччини та Франції, а також польські державні установи.

Найбільш відома операція – кібератаки на Демократичну партію США під час президентської кампанії 2016 року. ФБР стверджує, що Лукашев був одним із 12 офіцерів розвідки, яким 13 липня 2018 року висунули звинувачення у втручанні у вибори. За версією слідства, він та його спільники викрали документи й організували їхню публікацію, щоб вплинути на результат голосування.

Крім втручання у вибори, Лукашеву інкримінують незаконне привласнення особистих даних, фіктивну реєстрацію доменного імені та змову з метою відмивання грошей.



Офіційний плакат ФБР про розшук Олексія Лукашева / Скриншот 24 Каналу / Фото ФБР США

Лукашев використовував псевдоніми Den Katenberg та Yuliana Martynova. Під першим іменем хакер розсилав фішингові посилання, замасковані під фальшиві попередження від Google, членам команди кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон, щоб отримати доступ до їхньої пошти.

Повідомляється, що його хакерська група також переслідувала журналістів у різних країнах, включаючи близько 30 українських репортерів, а також представників видань Bellingcat, The Washington Post та CNN у період з середини 2014 до осені 2017 року.

Як його затримали?

Затримання відбулося 12 листопада 2025 року у готелі в районі Таланг провінції Пхукет. Тайські силовики діяли після отримання інформації від ФБР про те, що хакер прибув у країну 30 жовтня 2025 року через аеропорт Пхукета.

Під час арешту вилучили електронні пристрої – ноутбуки, мобільні телефони та цифрові гаманці, які тепер проходять технологічні дослідження.

ФБР додатково попереджає, що Олексій Лукашев "може бути озброєний і небезпечний, існує ризик втечі", а в оголошенні тайської кіберполіції зазначили, що він не лише атакував урядові установи в Європі та США, а й "мав на меті атакувати Таїланд".