Фанат Ілона Маска подав запит на реєстрацію торгової марки для човнів і літаків від імені Tesla

Після того, як Маск пообіцяв, що Cybertruck зможе виконувати роль човна, ентузіаст Джером Іді подумав, що може позбавити свого кумира зайвих турбот, і подав запит на реєстрацію відповідної торгової марки. Біда в тому, що самій Tesla він нічого не сказав.

Фанат Маска подав заявку в Бюро патентів і торгових марок США від імені автовиробника, щоб розширити торгову марку Tesla на човни та літаки. Видання Bloomberg зазначає, що Джером Іді жодним чином не пов'язаний із Tesla.

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Що відомо

Як пише джерело, кілька торгових точок охопила плутанина на початку тижня через чутки, що очолювана Маском компанія в кінцевому підсумку переключиться на човни та літаки. У поданій заявці чітко зазначено "намір використовувати" торгову марку Tesla на цих транспортних засобах.

Зв'язок між заявкою та Іді – не просто припущення журналістів. Він сам сказав Bloomberg, що хотів допомогти Tesla, подавши заявку на торговельну марку на випередження, оскільки Маск уже пообіцяв, що Cybertruck можна буде використовувати як човен.

Наразі Tesla не відповіла на запити Bloomberg про коментарі, тому можна лише припустити, що вона не знала про заявку. Патентне відомство також не відповіло, тому неясно, що буде з заявкою.

А що з човном та літаком

Ідея морського кібертранспорту існує вже кілька років. Ще в 2020 році, приблизно через п'ять місяців після презентації Cybertruck, Ілон Маск написав у твітері, що низькопрофільний комплект коліс "буде навіть плавати деякий час". Потім Маск повторив ці заяви у вересні, заявивши, що "Cybertruck буде досить водонепроникним, щоб ненадовго послужити човном". Пікап начебто зможе перетинати річки, озера і навіть моря, якщо ті не дуже бурхливі.

Що стосується літака, то ніяких даних тут взагалі немає. Безумовно, розмови про електричні літаки ведуть вже багато років з огляду на дедалі гіршу ситуацію з екологією, однак жодних напрацювань в цій області Tesla, здається, не має.