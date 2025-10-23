Мільярдні збитки та падіння інтернету: як звільнення в Amazon могли спричинити збій AWS

У понеділок, 20 жовтня, масштабний збій у роботі Amazon Web Services (AWS) призвів до відключення значної частини інтернету. Інцидент, що завдав мільярдних збитків, стався через кілька місяців після того, як компанія звільнила сотні співробітників, плануючи замінити їх штучним інтелектом.

Чому стався збій і чи винен у цьому штучний інтелект?

Збій у роботі хмарного сервісу Amazon Web Services викликав ланцюгову реакцію, що прокотилася всім інтернетом та торкнулася сотень мільйонів користувачів. Перестали працювати не лише сервіси самої компанії, як-от торговий майданчик і камери Ring, але й безліч сторонніх платформ. Серед них опинилися Perplexity, ігри Fortnite, Snapchat і навіть банківські застосунки та "розумні" матраци, розповідає 24 Канал з посиланням на Futurism.

Тривогу викликала не лише сама аварія, а й час, потрібний для її усунення. Перші повідомлення про проблеми з'явилися о 3:11 ночі за східним часом. Лише через три години AWS повідомила, що основну проблему "повністю пом'якшено", але повне відновлення всіх сервісів до "нормальної роботи" зайняло понад пів дня – до 18:53. За цей час, за попередніми оцінками, економіка втратила мільярди доларів через зниження продуктивності.

Яка причина збою AWS і до чого тут ШІ?

Причиною збою назвали проблему з розв'язанням DNS (системи доменних імен). Ця система працює як телефонна книга інтернету, перетворюючи адреси сайтів на кшталт "Amazon.com" на IP-адреси, що дозволяє пристроям з'єднуватися один з одним. Якщо в цій "книзі" дані застарілі або невірні, виникає збій.

Хоча AWS і раніше стикалася зі збоями, цей випадок стався лише через кілька місяців після рішення Amazon.

У липні хмарний підрозділ компанії скоротив щонайменше сотні робочих місць. Цьому передувала заява генерального директора Енді Джессі про те, що впровадження генеративного ШІ призведе до звільнень, як повідомляла CNBC.

Він зазначив, що зі збільшенням ролі ШІ та агентів зміниться спосіб виконання роботи, і компанії знадобиться менше людей на одних посадах і більше – на інших.

Досі невідомо, які саме посади скоротили. Однак якщо Amazon покладався на ШІ для компенсації звільнених працівників, цей інцидент може стати яскравим прикладом того, як спроби замінити людей ненадійними інструментами ШІ обертаються проти компанії.

Кого замінюють штучним інтелектом на роботі?

Технічні спеціальності стали однією з головних цілей для заміни штучним інтелектом. Навіть такі гіганти, як Google і Microsoft, використовують цю технологію. За словами керівників компаній, ШІ пише 25% нового коду в Google і майже третину – в Microsoft.

Водночас ефективність ШІ у підвищенні продуктивності залишається під питанням. Деякі дослідження показують, що він може навіть сповільнювати роботу програмістів, як розповідає Ars Technica. Проте головне, чого не може дати штучний інтелект – це досвід.

Корі Квін, експерт із хмарних обчислень, розкритикував Amazon за очевидну нестачу досвідчених фахівців під час збою, зазначило видання The Register. Він вважає, що компанія "до абсурду довго" не могла зрозуміти, що саме зламалося.

За його словами, можна найняти багато розумних людей, які пояснять, як працює DNS на технічному рівні, але неможливо найняти людину, яка пам'ятає, що під час збоїв DNS варто перевірити, здавалося б, непов'язану систему, бо вона вже спричиняла проблеми в минулому.

Квін підсумував, що коли такі "племінні знання" зникають разом зі звільненими співробітниками, компанії доводиться винаходити експертизу наново. Це не впливає на надійність сервісу доти, доки одного дня не станеться масштабна катастрофа. Експерт підозрює, що цей день настав саме зараз.