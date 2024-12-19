У застосунку Резерв+ стався збій: користувачі скаржаться на технічні проблеми

У четвер, 19 грудня, користувачі застосунку застосунку Резерв+ натрапили на збої в роботі. Повідомляється, що при спробі увійти в систему з'являється повідомленнями про технічну помилку або відсутність з'єднання.

Помилка призводить до того, що користувачі не можуть скористатися функціями застосунку, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з відгуками користувачів, проблеми виникають як на етапі авторизації. Вікно з помилкою зазвичай повідомляє про технічні труднощі на сервері або про відсутність доступу до Інтернету, навіть якщо з'єднання стабільне.



Збій у Резерв+ / Фото @JoelTarnawski

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Коли все полагодять?

Міністерство оборони України перепросило за незручності і зазначило, що застосунок має відновити роботу найближчим часом.

У мобільному застосунку "Резерв+" стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватися та скористатися його функціями. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Очікується, що впродовж декількох годин доступ до "Резерв+" буде відновлено,

– зазначили у відомстві.

Резерв+ є важливим інструментом для військовозобов'язаних тож масштабний збій може стати проблемою для багатьох користувачів.