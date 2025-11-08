ЗМІ писали про збій у роботі Telegram: в яких країнах були труднощі
- 8 листопада в Telegram стався збій, який по-різному відчули користувачі в різних країнах.
- Основні проблеми включали труднощі з підключенням до серверів, затримки у відправленні повідомлень, проблеми з медіафайлами та голосовими повідомленнями.
Зранку 8 листопада медіа повідомили, що в роботі Telegram стався збій. Але різні країни відчули його по-різному – для декого більше проблем було напередодні, увечері 7 листопада.
Що відомо про збій у Telegram 8 листопада, яких країн це торкнулося?
ЗМІ інформували, що неможливо надіслати повідомлення або ж вони відправляються із затримкою. Медіафайли не завантажувалися.
Кореспонденти 24 Каналу не відчули на собі збій.
Читачі 24 Каналу теж переважно не помітили його: дивіться дані опитування
Та, відповідно до даних сайту Downdetector, в Україні 60% користувачів не могли підключитися до сервера, 23% відчули труднощі з користуванням застосунком і 17% – з аудіоповідомленнями.
Збій у роботі Telegram в Україні / Скриншот 24 Каналу
45% користувачів зі США скаржилися на проблеми з підключенням до сервера, 33% – на роботу застосунку, 22% – на проблеми з голосовими повідомленнями.
Збій у роботі Telegram у США / Скриншот 24 Каналу
У Польщі навпаки: 57% людей мали проблеми з голосовими повідомленнями, 34% – з підключенням до сервера, 9% – з отриманням повідомлень.
Судячи з даних сайту Downdetector, у світі проблеми почалися ще увечері 7 листопада. Наприклад, у Великій Британії пік проблем припав на 10 – 11 вечора і північ. А зранку повідомлень про труднощі було дуже мало – порівняно з іншими країнами. Те саме було у Франції.
В Іспанії було 15 репортів увечері і 7 зранку, в Норвегії 6 і 3 відповідно, в Румунії – 10 і 2.
У Німеччині 48% не могли підключитися до сервера, 43% не отримували повідомлення, а 9% мали труднощі з користуванням додатком. Загалом з цієї країни зранку відправили 45 звернень.
Втім, у Канаді відчула проблеми відносно мала кількість користувачів – Downdetector фіксував менше 10 звернень із вечора 7 листопада по ранок 9 листопада.
В Бельгії і Австралії взагалі було по 3 звернення, у Чехії – 3 – 5.
Росіяни жалілися, що файли повільно завантажуються, складно відправити голосові, а дехто не міг отримати звичайні повідомлення.
Тобто збій не зачепив геть усіх, хто користується телеграмом, він по-різному торкнувся різних країн. Але причини невідомі.
