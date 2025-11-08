СМИ писали о сбое в работе Telegram: в каких странах были трудности

Утром 8 ноября медиа сообщили, что в работе Telegram произошел сбой. Но разные страны почувствовали его по-разному – для некоторых больше проблем было накануне, вечером 7 ноября.

Что известно о сбое в Telegram 8 ноября, каких стран это коснулось?

СМИ информировали, что невозможно отправить сообщение или же они отправляются с задержкой. Медиафайлы не загружались.

Корреспонденты 24 Канала не почувствовали на себе сбой.

Читатели 24 Канала тоже преимущественно не заметили его: смотрите данные опроса

Но, согласно данным сайта Downdetector, в Украине 60% пользователей не могли подключиться к серверу, 23% испытали трудности с использованием приложением и 17% – с аудиосообщениями.



Сбой в работе Telegram в Украине / Скриншот 24 Канала

45% пользователей из США жаловались на проблемы с подключением к серверу, 33% – на работу приложения, 22% – на проблемы с голосовыми сообщениями.



Сбой в работе Telegram в США / Скриншот 24 Канала

В Польше наоборот: 57% людей имели проблемы с голосовыми сообщениями, 34% – с подключением к серверу, 9% – с получением сообщений.

Судя по данным сайта Downdetector, в мире проблемы начались еще вечером 7 ноября. Например, в Великобритании пик проблем пришелся на 10 – 11 вечера и полночь. А утром сообщений о трудностях было очень мало – по сравнению с другими странами. То же самое было во Франции.

В Испании было 15 репортов вечером и 7 утром, в Норвегии 6 и 3 соответственно, в Румынии – 10 и 2.

В Германии 48% не могли подключиться к серверу, 43% не получали сообщения, а 9% имели трудности с использованием приложением. Всего из этой страны утром отправили 45 обращений.

Впрочем, в Канаде почувствовало проблемы относительно малое количество пользователей – Downdetector фиксировал менее 10 обращений с вечера 7 ноября по утро 9 ноября.

В Бельгии и Австралии вообще было по 3 обращения, в Чехии – 3 – 5.

Россияне жаловались, что файлы медленно загружаются, сложно отправить голосовые, а некоторые не могли получить обычные сообщения.

То есть сбой не задел абсолютно всех, кто пользуется телеграмом, он по-разному коснулся разных стран. Но причины неизвестны.

