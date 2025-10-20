Користувачі повідомляють про проблеми у роботі численних сервісів, зокрема соцмереж, ШІ, ігор та іншого. Причина в збоях на Amazon Web Services – серверах, які забезпечують роботу сайтів.

Що відомо про збій?

Станом на 11:48 проблеми стосуються лише регіону US-EAST-1, тобто накрили всі компанії, котрі працюють на східному узбережжі США, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Amazon.

За даними видання The Verge і сервісу Downdetector, не працюють сам Amazon, Snapchat, Perplexity, HBO Max, Epic Games Store, Steam, американський застосунок McDonald's, Hulu, Disney+, спостерігаються збої в Signal, IMDb, United Airlines, Playstation Network, Reddit, американських мобільних операторів T-Mobile, AT&T і Verizon, штучного інтелекту CharacterAI, видання New York Times, криптовалютного сервісу Coinbase, Canva, а також не запускають ігри Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite і Roblox.

Генеральний директор ШІ-сервісу Perplexity Аравінд Срінівас повідомив на своїй сторінці в X, що "Perplexity зараз не працює", вказавши збій в AWS основною причиною:

Що саме сталося з серверами Amazon зараз невідомо, хоча компанія сама написала про проблеми. Також невідомо, коли сервери повернуться до стабільної роботи.

Amazon обіцяє регулярні оновлення, зокрема випускає нові коментарі приблизно кожні 45 хвилин.

Як відновлюється робота?

Станом на 12:40 Amazon повідомляє про покращення ситуації, однак вона ще не виправлена повністю.

Ми спостерігаємо значні ознаки відновлення. Більшість запитів тепер повинні виконуватися успішно. Ми продовжуємо обробляти накопичені запити, що знаходяться в черзі. Ми будемо надавати додаткову інформацію,

– йдеться в свіжому оголошенні.

Що таке Amazon Web Services?

AWS – це найбільша у світі хмарна платформа, котра надає обчислювальні ресурси тисячам компаній по всьому світу. На її серверах розташовуються сховища, бази даних, інструменти для машинного навчання та інше. Завдяки цій платформі користувачам більше не потрібно купувати та підтримувати власні фізичні сервери.

Основна мета AWS – надавати бізнесам, стартапам, державним установам та приватним особам доступ до ІТ-інфраструктури та сервісів за моделлю "оплата за фактом використання". Це дає змогу:

Знижувати витрати. Замість того щоб вкладати значні кошти в закупівлю й обслуговування власного обладнання, клієнти платять лише за фактично використані ресурси.

Підвищувати гнучкість та масштабованість. Користувачі можуть швидко збільшувати або зменшувати обсяг ресурсів залежно від потреб, що ідеально підходить для проєктів зі змінним навантаженням.

Прискорювати інновації. AWS дає змогу швидко розгортати нові програми та тестувати ідеї, не очікуючи на закупівлю та налаштування фізичного обладнання.

Підвищувати надійність. Глобальна інфраструктура AWS гарантує високу доступність, відмовостійкість і надійність додатків. AWS надає широкий спектр інструментів для захисту інфраструктури та даних.

Завдяки понад 200 різноманітним сервісам, AWS задовольняє потреби як невеликих стартапів, так і великих корпорацій. Компанія має дата-центри по всьому світу, що забезпечує низьку затримку та високу доступність для клієнтів у будь-якій точці планети.