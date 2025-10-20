Сбой на серверах Amazon потянул за собой десятки популярных сервисов

Пользователи сообщают о проблемах в работе многочисленных сервисов, в частности соцсетей, ИИ, игр и прочего. Причина в сбоях на Amazon Web Services –серверах, которые обеспечивают работу сайтов.

Что известно о сбое? По состоянию на 11:48 не работают сам Amazon, Snapchat, Fortnite, Perplexity. Есть информация, что проблемы касаются только региона US-EAST-1, то есть накрыли все компании, которые работают на восточном побережье США, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge. Смотрите также Искали лимоны, а положили monobank: наплыв пользователей привел к сбою в приложении Новость дополняется..