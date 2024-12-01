Могло бути блокування: у Росії стався масштабний збій у Viber

У Росії користувачі з понад 20 регіонів повідомляють про масштабний збій у роботі застосунку Viber. Влада могла почати блокувати роботу месенджера для громадян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Агентство.Новини".

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Що відомо про збої у Viber в Росії

За даними російських журналістів, перші повідомлення про збій у роботі Viber з'явилися після опівночі 1 грудня, про що свідчать дані сервісу Downdetector.

Найбільше скарг на збій у роботі месенджера Downdetector зафіксував о дев'ятій ранку за московським часом. Після цього кількість повідомлень про проблеми пішла на спад, однак і о 17 годині росіяни продовжували скаржитися на збій.



У Росії масштабний збій у роботі Viber / Фото з телеграм-каналу "Агентство.Новини"

Також, як зазначили журналісти, сайт "Сбой.рф" зафіксував за добу близько 4,5 тисяч скарг на роботу Viber. Також, за даними сервісу, росіяни повідомляли про збої в роботі Telegram (682 скарги) та WhatsApp (617 скарг).

Користувачі Viber, зокрема, скаржилися на проблеми з отриманням та надсиланням повідомлень, недоступність мобільного додатка, сайту та особистого кабінету користувача, про що свідчать дані Downdetector.

Повідомлення про збій у Viber надходили з Москви, Самарської, Нижньогородської, Іркутської, Новосибірської, Челябінської, Ульяновської, Тюменської, Саратовської, Свердловської, Оренбурзької та Володимирської областей, Санкт-Петербурга, Красноярського, Пермського та Забайкальського країв,

Башкортостану, Бурятії, Удмуртії та Ханти-Мансійського автономного округу.

Найактивніше на проблеми з месенджером скаржилися в Забайкаллі (15% від загальної кількості скарг), Бурятії (12%) та Іркутській області (8%).

На серйозність проблем саме з Viber свідчить той факт, що на цю проблему звернули увагу ЗМІ з регіонів, а в Бурятії шкільні чати та чати гуртків додаткової освіти почали переносити в Telegram та освітню платформу "Сферум".

Через що могли виникнути проблеми з роботою Viber у Росії

Причиною збою, найімовірніше, стала активація владою режиму обмеження роботи інтернет-сервісів "антимесенджер", про що журналістам повідомили у службі техпідтримки "На зв'язку".

Це один із сучасних точкових методів обмеження зв'язку, коли практично не зачіпаються інші послуги. Месенджери передачі даних використовують проміжні сервери. Кожен сервер має свою адресу, і їх просто блокують за IP. Таким чином, програми не можуть достукатися до цих серверів, щоб відправити або прийняти повідомлення,

– пояснили експерти.

На користь цієї версії свідчать і той факт, що збої спостерігаються лише у роботі месенджерів, уточнив представник "На зв'язку". У самому Viber поки що не коментували збій у роботі застосунку в Росії.

Цікаво, що останній масштабний збій у роботі Viber було зафіксовано наприкінці жовтня 2024 року.