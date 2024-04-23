Тепла течія Ель-Ніньо нарешті змінюється на свою протилежність: що це означає для планети

Температурні рекорди 2023 року були обумовлені частково тим, що земний океан увійшов у чергове потепління поверхневих течій в екваторіальній зоні Тихого океану. Цей циклічний процес важко піддається прогнозуванню й може наступати з періодами від 2 до 10 років, триваючи не менше кількох місяців.

У цей час температура води різно підіймається на 5-9 градусів за Цельсієм, несучи за собою потепління атмосфери й впливаючи на погоду буквально на всій планеті. Течії, які починаються в одній точці на сході тропічної зони Тихого океану, змішуються з іншими водами, таким чином переносячись від екваторіальних зон до північних холодних морів та океанів. Але у явища Ель-Ніньйо є протилежність, яка називається Ла-Нінья й полягає у зниженні поверхневої температури води нижче кліматичної норми. Разом вони утворюють так зване Південне коливання, будучи явищем планетарного масштабу.

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Ми на порозі зміни

Оскільки ми не можемо точно прогнозувати настання Ель-Ніньо чи її протилежності, вчені роблять висновки лише з поточних фактичних спостережень за температурою поверхні океану, які проводяться, наприклад, за допомогою супутників.

Останні спостереження показали, що Ель-Ніньо, швидше за все, незабаром відступить, відкриваючи шлях швидкому переходу до протилежної атмосферної та океанічної моделі — Ла-Ніньї. Але чи призведе це до швидкого зниження температури? Вчені гадають, що ні. 2024 рік все одно стане ще спекотнішим улітку й загалом, ніж попередній.

Ла-Нінья зазвичай призводить до зниження глобальної температури, але нинішнє запізнення в часі (період Ель-Ніньйо тривав довше, ніж зазвичай) означає, що 2024 рік, найімовірніше, все одно увійде до п'ятірки найвищих температур в історії клімату. За словами Тома Ді Ліберто, кліматолога Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), ця кліматична зміна означатиме більший ризик великих ураганів в Атлантиці, а також більш суху, ніж зазвичай, погоду в південних частинах планети.

Модель Ель-Ніньо офіційно активна з червня 2023 року. Зараз Центр кліматичних прогнозів NOAA повідомляє, що модель слабшає, і ймовірність переходу до нейтральних умов уже до червня становить 85%. Очікується, що Ла-Нінья прийде з 60% ймовірністю в період з червня по серпень.

Перехід від Ель-Ніньо до Ла-Ніньї підвищує ризик сильного майбутнього сезону ураганів у США. Під час Ель-Ніньо тепло зі східної частини Тихого океану піднімається у верхні шари атмосфери, що призводить до посилення вітру на великих висотах. Це створює вертикальний зсув вітру — різницю в швидкості й напрямі вітру біля поверхні та вище в атмосфері. Під час Ла-Ніньї вітер у верхніх шарах атмосфери заспокоюється, зменшуючи зсув вітру. Це дозволяє конвекції теплого вологого повітря з поверхні океану формувати великі шторми.

Внаслідок очікуваної Ла-Ніньї та нинішніх надзвичайно теплих температур поверхні Атлантичного океану, команда дослідників тропічної погоди та клімату прогнозує дуже активний сезон ураганів в Атлантиці, з прогнозом 23 штормів (у порівнянні з середнім показником 14,4) та п'ятьма ураганами категорії 3 або вище. Цей рік може бути схожим на 2010 і 2020 роки, обидва з яких були насичені штормами.

Всі ці кліматичні зміни відбуваються на тлі підвищення температури океану та поверхні Землі внаслідок діяльності людини. Тож, хоча Ла-Нінья зазвичай приносить прохолодніші температури, планета все одно може пережити спекотне літо через фонові ефекти зміни клімату. Аналогічно, хоча 2023 рік був роком Ель-Ніньо, який повинен придушити урагани, сезон ураганів був вищим за середній. Цей насичений сезон ураганів може бути частково пов'язаний з тим, що 2023 рік був найтеплішим роком за всю історію спостережень.