Бути хакером скоро стане невигідно: доходи вимагачів стрімко падають і дослідники знають, чому

Хакерська діяльність стає все менш прибутковою. Світ уже звик до програм-вимагачів і адаптувався до нової реальності. На ринку з'явилося багато компаній з безпеки, які пропонують захист від атак та виправлення вже заподіяної шкоди. Тепер жертви мають змогу не платити.

За даними блокчейн-аналітиків із компанії Chainalysis, доходи від здирницьких атак впали з 765,6 мільйона доларів у 2021 році до 456,8 мільйона доларів у 2022 році. Експерти пояснюють це падіння більш ніж на 40% безліччю чинників, але основна причина проста: дедалі більше жертв просто відмовляються платити хакерам.

Цікаво Конфіденційні дані понад ста тисяч клієнтів "Пошти Росії" злили в мережу

Деталі звіту

Дослідники зазначають, що не можуть знати про всі гаманці, які використовують кіберзлочинці, але платежі однозначно демонструють велике зниження порівняно з піком, що припав на пандемію COVID-19. Ці висновки підтверджують і дослідники з компанії Coveware, яка допомагає організаціям реагувати на атаки програм-вимагачів. За їхніми даними, відсоток компаній, які заплатили викуп у 2022 році, впав до 41%. Для порівняння, у 2021 році платило 50 відсотків жертв, в у 2020-му – 70 відсотків атакованих.

Дослідники Coveware пов'язують падіння доходів зловмисників з інвестиціями компаній у безпеку та планування реагування на інциденти, поліпшеннями в роботі правоохоронних органів, які дедалі частіше повертають жертвам їхні кошти та заарештовують злочинців, а також із загальним ефектом від зменшення кількості платежів, що витісняє здирників з ринку.

Разом із падінням доходів аналітики спостерігають ріст сум, які вимагають хакери у жертв. Вони збільшуються в кожному кварталі. Ростуть також і масштаби компаній, які стають цілями – що більша компанія, то більшу суму вони можуть від неї вимагати.