Нічого хорошого на нас не чекає: вчені зробили прогноз для світу на 2100 рік

Уявіть світ, де звичні ліси перетворюються на згарища, а м'ясо на вашому столі ніколи не бачило пасовища. Нове дослідження вчених малює тривожну картину майбутнього, у якому кліматичні зміни та технологічний прогрес назавжди змінять обличчя нашої планети і спосіб життя людства.

Планета під тиском температури: епоха екстремальних пожеж

Науковці представили похмурий прогноз на наступне століття, який змушує переосмислити майбутнє земної цивілізації. Згідно з результатами нового дослідження, сценарій значного глобального потепління тепер виглядає більш ніж імовірним, а середня температура на планеті може зрости на цілих 4 градуси Цельсія. Це спровокує виникнення так званої екстремальної "пожежної погоди" у багатьох частинах світу, що поставить під загрозу виживання незліченної кількості видів, пише видання Australian Journal of Botany.

Команда вчених з Університету Маккуорі в Сіднеї розробила серію можливих сценаріїв для екосистем планети до 2100 року. Однією з найсильніших тем дослідження став зростаючий вплив частих та інтенсивних лісових пожеж, які підживлюватимуться виснажливою спекою. Така погода здатна повністю трансформувати рослинність Землі.

Деякі важливі типи рослинності, такі як тропічні ліси, залежать від тривалих інтервалів між гарячими пожежами,

– прокоментував автор дослідження, професор Марк Вестобі з Університету Маккуорі.

Він додав, що оскільки екстремальна "пожежна погода" стає звичним явищем, підтримувати ці екосистеми буде дедалі складніше.

Це попередження з'явилося після серії катастрофічних лісових пожеж останніх років, включаючи "Чорне літо" в Австралії, рекордний сезон лісових пожеж у Канаді 2023 року та руйнівні вогняні стихії в Каліфорнії.

Дослідники вже встановили прямий зв'язок між цими подіями та дедалі спекотнішими й сухішими умовами.

Кінець традиційного фермерства: м'ясо з пробірки та штучне молоко

Зміни торкнуться не лише дикої природи, а й того, як людство харчується. Вчені прогнозують драматичне скорочення традиційного тваринництва. Величезні стада худоби на пасовищах можуть піти в минуле, а їхнє місце посядуть м'ясо та молочні продукти, вирощені в лабораторіях з тваринних клітин. Ця технологія вже виходить за межі наукових центрів і стає частиною реального ринку.

Сьогодні культивована курятина вже отримала дозвіл на продаж у Сінгапурі, США та Ізраїлі. Компанії активно впроваджують методи прецизійної ферментації для виробництва молочних білків без залучення корів.

Окрім основних продуктів харчування, дослідники вже створили лабораторні версії шоколаду та кави. Вони виступають як альтернатива культурам, які знаходяться під загрозою зникнення через зміну клімату.

Через 70 років багато екосистем суттєво відрізнятимуться від нинішніх,

– заявили вчені у своїй роботі для видання Australian Journal of Botany.

Головними рушійними силами цих змін науковці називають не лише клімат із його посухами, повенями та високим рівнем вуглекислого газу, а й масштабну заміну тваринництва клітинними культурами та використання генетичних технологій для придушення певних видів.

Генна інженерія проти інвазивних видів

Ще одним важливим аспектом життя у 2100-х роках стане активне використання методів редагування генів. Дослідники передбачають, що людство буде вибірково пригнічувати інвазивні види, які завдають найбільшої шкоди місцевій фауні та флорі. Подібні технології вчені вивчають уже зараз.

Наприклад, розробники створюють генетично модифікованих комарів, щоб зменшити популяції комах, які переносять небезпечні хвороби. Експерти також шукають способи генетичного контролю над такими шкідниками, як миші, щури та очеретяні жаби.

Час на порятунок обмежений

Поки біологи малюють картини майбутнього, аналітики наголошують на необхідності негайних дій. Звіт організації Climate Analytics попереджає: використання викопного палива необхідно скоротити вдвічі вже до 2035 року, якщо ми хочемо уникнути катастрофічного сценарію.

Цей поріг є критичною межею, встановленою Паризькою угодою, щоб утримати глобальне потепління на рівні до 1,5 градуса Цельсія до кінця століття. Експерти наголошують, що повна відмова від викопного палива має відбутися не пізніше 2070 року. Тільки за таких умов людство зможе уникнути найбільш руйнівних наслідків кліматичної кризи, які вчені прогнозують на початок наступного сторіччя.