Лише вчора ми писали про те, що рейс авіакомпанії United Airlines з Денвера до Лос-Анджелеса був змушений екстрено приземлитися після зіткнення з невідомим об'єктом на висоті понад 10 тисяч метрів. Лобове скло кабіни тріснуло, поранивши пілота, а сам інцидент породив безліч теорій – від зіткнення з метеоритом до космічного сміття. Тепер розслідування, здається, має головного підозрюваного.

То що ж протаранило літак у стратосфері?

Нагадаємо, інцидент стався 16 жовтня 2025 року з літаком Boeing 737 MAX, що виконував рейс UA1093. На висоті близько понад 10 000 кілометрів над штатом Юта екіпаж відчув удар, внаслідок якого лобове скло кабіни вкрилося тріщинами. Щоб уникнути ризиків, пілоти ухвалили рішення про екстрену посадку в найближчому аеропорту. Літак, на борту якого перебували 134 пасажири, успішно приземлився. Внаслідок інциденту один із пілотів отримав незначні порізи руки від уламків скла, пише 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

Як починалась ця історія Щось невідоме зіткнулося з літаком на висоті 10 тисяч кілометрів: підозрюють метеор

Новина миттєво поширилася в мережі, де почали з'являтися фотографії пошкодженого скла. Це породило хвилю спекуляцій щодо природи об'єкта, здатного завдати такої шкоди на цій висоті. Серед версій фігурували фрагменти космічного сміття, метеорит, великий град і навіть рідкісний птах, що міг залетіти так високо.

Однак версії з птахом чи градом швидко відпали. Експерти зазначають, що лише кілька видів птахів здатні літати на висоті понад 9 кілометрів, і жоден з них не є типовим для цього регіону США. Погодні умови в момент інциденту також були безхмарними, що виключало можливість зіткнення з градом.

Розгадка виявилася набагато банальнішою. Відповідальність за інцидент взяла на себе компанія WindBorne Systems, яка займається прогнозуванням погоди. Її співзасновник, Кай Маршленд, повідомив, що, найімовірніше, літак зіткнувся з одним з їхніх метеорологічних зондів. Компанія використовує флотилію невеликих та недорогих повітряних куль для збору даних про атмосферу, які потім використовуються для роботи їхніх моделей штучного інтелекту.



Саме такий метеозонд міг зіткнутися з літаком / Фото WindBorne

Проте він не першим вказав на метеозонд. Спочатку на зв'язок між літаком та метеозондом вказав звичайний користувач інтернету. Відомий YouTube-блогер та пілот Скотт Менлі зіставив маршрут польоту рейсу 1093 з даними про місцеперебування одного з апаратів WindBorne і виявив збіг. Після цього компанія визнала, що її зонд, імовірно, контактував з літаком.

Наразі WindBorne Systems активно співпрацює з Національною радою з безпеки на транспорті (NTSB) та Федеральним авіаційним управлінням (FAA) для розслідування всіх обставин інциденту. NTSB вже отримала пошкоджене лобове скло для детального мікроскопічного та структурного аналізу.