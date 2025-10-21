Только вчера мы писали, что рейс авиакомпании United Airlines из Денвера в Лос-Анджелес был вынужден экстренно приземлиться после столкновения с неизвестным объектом на высоте более 10 тысяч метров. Лобовое стекло кабины треснуло, ранив пилота, а сам инцидент породил множество теорий –от столкновения с метеоритом до космического мусора. Теперь расследование, кажется, имеет главного подозреваемого.

Так что же протаранило самолет в стратосфере?

Напомним, инцидент произошел 16 октября 2025 года с самолетом Boeing 737 MAX, выполнявшим рейс UA1093. На высоте около более 10 000 километров над штатом Юта экипаж почувствовал удар, в результате которого лобовое стекло кабины покрылось трещинами. Чтобы избежать рисков, пилоты приняли решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Самолет, на борту которого находились 134 пассажира, успешно приземлился. В результате инцидента один из пилотов получил незначительные порезы руки от осколков стекла, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

Как начиналась эта история Что-то неизвестное столкнулось с самолетом на высоте 10 тысяч километров: подозревают метеор

Новость мгновенно распространилась в сети, где начали появляться фотографии поврежденного стекла. Это породило волну спекуляций относительно природы объекта, способного нанести такой ущерб на этой высоте. Среди версий фигурировали фрагменты космического мусора, метеорит, большой град и даже редкая птица, что могла залететь так высоко.

Однако версии с птицей или градом быстро отпали. Эксперты отмечают, что лишь несколько видов птиц способны летать на высоте более 9 километров, и ни один из них не является типичным для этого региона США. Погодные условия в момент инцидента также были безоблачными, что исключало возможность столкновения с градом.

Разгадка оказалась гораздо более банальной. Ответственность за инцидент взяла на себя компания WindBorne Systems, которая занимается прогнозированием погоды. Ее соучредитель, Кай Маршленд, сообщил, что, вероятнее всего, самолет столкнулся с одним из их метеорологических зондов. Компания использует флотилию небольших и недорогих воздушных шаров для сбора данных об атмосфере, которые затем используются для работы их моделей искусственного интеллекта.



Именно такой метеозонд мог столкнуться с самолетом / Фото WindBorne

Однако он не первым указал на метеозонд. Сначала на связь между самолетом и метеозондом указал обычный пользователь интернета. Известный YouTube-блогер и пилот Скотт Мэнли сопоставил маршрут полета рейса 1093 с данными о местонахождении одного из аппаратов WindBorne и обнаружил совпадение. После этого компания признала, что ее зонд, вероятно, контактировал с самолетом.

Сейчас WindBorne Systems активно сотрудничает с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральным авиационным управлением (FAA) для расследования всех обстоятельств инцидента. NTSB уже получила поврежденное лобовое стекло для детального микроскопического и структурного анализа.