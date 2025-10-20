Что произошло с самолетом?

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начал расследование инцидента, произошедшего 16 октября. Во время полета на высоте более 10 тысяч километров ветровое стекло самолета внезапно получило сильный удар. По словам экипажа, звук удара был настолько громким, что пассажиры в салоне услышали его даже сквозь перегородку, пишет 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

После столкновения на одной из панелей окна образовались глубокие трещины, а металлическую раму повредило настолько, что возник риск дальнейшего расслоения стекла.

Пилот получил порезы руки от мелких обломков, но смог удержать контроль над самолетом и безопасно посадить борт в аэропорту Солт-Лейк-Сити.



Последствия столкновения / Фото @xJonNYC в соцсети X

Первые сообщения вызвали волну обсуждений в соцсетях, ведь капитан рейса предположил, что удар мог вызвать объект из космоса – космический мусор или метеор. Однако NTSB подчеркнула, что это лишь гипотеза, и пока нет подтверждений, что обломок действительно имел космическое происхождение. Существует вероятность, что это был нерегулируемый метеозонд или лед.

Сейчас NTSB собирает данные с радаров, метеорологические данные и данные с бортового самописца. Лобовое стекло отправлено в лаборатории NTSB для экспертизы.

Вероятность попадания космического обломка в гражданский самолет, по оценкам, составляет лишь 0,1%, а риск для отдельного пассажира – менее одного на триллион, пишет Financial Express. Однако этот инцидент напоминает, насколько уязвимой остается авиация даже перед маловероятными случайными факторами, особенно с учетом роста количества искусственных объектов в орбите Земли.

Напомним, недавно горящий метеор весом более тонны взорвался в небе США, а обломки пробили жилой дом. Еще раньше камера видеонаблюдения зафиксировала падение метеора, который разбился о землю там, где за несколько минут до этого стоял человек.