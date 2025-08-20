Під час ремонту в старовинному фермерському будинку в Англії подружжя зробило дивовижне відкриття. Розпочавши звичайні роботи на власній кухні, вони й не підозрювали, що натраплять на дещо, що пролежало в землі майже 400 років і змусить їх зазирнути в одну з найбурхливіших епох в історії країни.

Що ховалося під підлогою старовинного котеджу?

Подружжя Бетті та Роберта Фуксів вирішило розпочати ремонт у своєму будинку сімнадцятого століття, розташованому на фермі Саут-Портон у Західному Дорсеті, Англія. Одним із завдань було поглибити підлогу на кухні, щоб збільшити висоту стелі. Під час цих робіт лопата несподівано натрапила на твердий предмет. Ним виявився глиняний горщик, по вінця наповнений монетами, пише 24 Канал з посиланням на Popular Mechanics.

Подружжя зібрало знахідку, яка налічувала близько 100 монет, і повідомило про неї фахівців. Монети відправили до Британського музею для очищення та ідентифікації. Експерти встановили, що скарб, який отримав назву "Скарб із Портона", був захований між 1642 та 1644 роками. Цей період збігається з першою громадянською війною в Англії – часом великих потрясінь та нестабільності.

Знахідка виявилася справді цінною. Там були золоті монети часів правління королів Якова I та Карла I, а також срібні півкрони, шилінги та шестипенсовики епохи Єлизавети I, Філіпа та Марії. Нещодавно всю колекцію продали на аукціоні Duke's приблизно за 75 000 доларів.



Кухня під час ремонту і скарб монет / Колаж 24 Каналу / Фото Duke's

У XVII столітті люди ховали свої заощадження не просто через обережність, а радше для виживання. У часи громадянської війни війська як роялістів, так і парламентаристів часто вдиралися до будинків простих людей, вимагаючи провізію або просто грабуючи цінності. Тому родини створювали схованки в стінах або закопували горщики зі скарбами в землю, сподіваючись повернутися за ними, коли бойові дії вщухнуть.

Історики зазначають, що залежно від того, хто контролював територію, прихильники протилежної сторони ризикували втратити все своє майно. На жаль, багато хто з тих, хто сховав свої скарби, так і не зміг за ними повернутися.

Дорсет, де знайшли скарб, був стратегічно важливим регіоном під час війни, тому місцеві жителі жили в постійному страху перед солдатами. Скарб, знайдений родиною Фукс, імовірно, належав одній із таких сімей, яка сподівалася пережити складні часи.

Як зазначила Бетті Фукс, якби вони не вирішили поглибити підлогу, монети так і залишилися б лежати в землі. Власник, вочевидь, планував їх забрати після війни, але доля склалася інакше.