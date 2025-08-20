Во время ремонта в старинном фермерском доме в Англии супруги сделали удивительное открытие. Начав обычные работы на собственной кухне, они и не подозревали, что наткнутся на кое-что, что пролежало в земле почти 400 лет и заставит их заглянуть в одну из самых бурных эпох в истории страны.

Что скрывалось под полом старинного коттеджа?

Супруги Бетти и Роберта Фукс решили начать ремонт в своем доме семнадцатого века, расположенном на ферме Саут-Портон в Западном Дорсете, Англия. Одной из задач было углубить пол на кухне, чтобы увеличить высоту потолка. Во время этих работ лопата неожиданно наткнулась на твердый предмет. Им оказался глиняный горшок, до краев наполненный монетами, пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Mechanics.

Супруги собрали находку, которая насчитывала около 100 монет, и сообщили о ней специалистам. Монеты отправили в Британский музей для очистки и идентификации. Эксперты установили, что клад, получивший название "Сокровище из Портона", был спрятан между 1642 и 1644 годами. Этот период совпадает с первой гражданской войной в Англии – временем больших потрясений и нестабильности.

Находка оказалась действительно ценной. Там были золотые монеты времен правления королей Якова I и Карла I, а также серебряные полкроны, шиллинги и шестипенсовики эпохи Елизаветы I, Филиппа и Марии. Недавно вся коллекция была продана на аукционе Duke's примерно за 75 000 долларов.



Кухня во время ремонта и клад монет / Коллаж 24 Канала / Фото Duke's

В XVII веке люди прятали свои сбережения не просто из-за осторожности, а скорее для выживания. Во времена гражданской войны войска как роялистов, так и парламентаристов часто врывались в дома простых людей, требуя провизию или просто грабя ценности. Поэтому семьи создавали тайники в стенах или закапывали горшки с сокровищами в землю, надеясь вернуться за ними, когда боевые действия утихнут.

Историки отмечают, что в зависимости от того, кто контролировал территорию, сторонники противоположной стороны рисковали потерять все свое имущество. К сожалению, многие из тех, кто спрятал свои сокровища, так и не смог за ними вернуться.

Дорсет, где нашли клад, был стратегически важным регионом во время войны, поэтому местные жители жили в постоянном страхе перед солдатами. Клад, найденный семьей Фукс, предположительно, принадлежал одной из таких семей, которая надеялась пережить сложные времена.

Как отметила Бетти Фукс, если бы они не решили углубить пол, монеты так и остались бы лежать в земле. Владелец, очевидно, планировал их забрать после войны, но судьба сложилась иначе.