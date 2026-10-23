Астрономи визначили точну дату, яку зображує картина Ван Гога "Зоряна ніч"

Одну з найвідоміших картин сучасності довго вважали грою уяви. Нове дослідження показує, що на полотні може бути цілком реальне передранкове небо з Місяцем, Венерою та зоряним скупченням.

Яке небо бачив художник

Дослідники вважають, що "Зоряна ніч" зображує передранкове небо над Сен-Ремі-де-Прованс, де Ван Гог її створив. За їхніми розрахунками, це небо було видно близько 22 липня 1889 року. На ньому – спадний півмісяць, Венера та скупчення Гіади, пише Space.com.

Проблема в тому, що мистецтвознавці давно вважають, що Ван Гог написав картину в червні. Тож нові результати можуть зсунути дату її створення.

Чому раніше не вдавалося дійти згоди

Пошуки почалися ще 1984 року. Тоді мистецтвознавець Альберт Буам та астроном Джордж Ейбелл із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі взялися встановити, яке небо зобразив художник. Згодом до справи долучився астроном Чарльз Вітні з Гарвардського університету. Проте їхні висновки не збігалися, і єдиної думки так і не з'явилося.

Нове дослідження очолив Ілха Джон-хьюз Кім. Він керує південнокорейською компанією SLLAB, що створює роботизовані телескопи, і водночас готує докторську дисертацію в Школі космічних досліджень Університету Кьонг Хі.

Коли астрономи-спостерігачі, як я, чи астрономи-аматори бачать фрагмент зоряного неба, вони хочуть розгадати цю загадку. Я просто той, хто пройшов цей шлях трохи активніше,

– прокоментував Кім у розмові зі Space.com.

Астрономи порівнювали зорі на полотні з реальними

Команда проаналізувала небо з тієї точки в Сен-Ремі, звідки, за переказами, Ван Гог малював картину. Для відтворення історичного неба вони застосували методи спостережної геометрії, тобто фактично змоделювали рух небесних тіл у часі, але в зворотному напрямку.

Окрім астрономічного аналізу полотна, дослідники вивчили документи про становище художника в липні 1889 року, а також провели екологічні та метеорологічні дослідження.

Основним інструментом став прокрустів аналіз. Він порівнює лише "форму" двох наборів точок: спершу вирівнює їхнє положення, розмір і поворот, а потім вимірює, наскільки схожими залишаються фігури за відмінностями, що лишилися. Кім пояснив, що сучасні телескопи вміють порівнювати знімок неба зі збереженими в комп'ютері небесними координатами, а прокрустів аналіз підходить для картини, бо скупчення на полотні може бути більшим чи меншим за справжнє і трохи нахиленим. Завдяки цьому вдалося кількісно підтвердити те, що попередні дослідження описували лише якісно, як "схожість на певне сузір'я".

Проте самих цифр було замало, адже різні сузір'я можуть збігатися з картиною приблизно однаково. Тому команда додатково перевірила, чи були ці зірки на тій частині передранкового неба в потрібну дату, чи потрапляють вони в поле зору художника та чи збігається вигляд Місяця і Венери з намальованим.

Саме Гіади задовольнили всі ці умови,

– сказав Кім.

Чи справді Ван Гог писав картину в липні

Дата збігу неба припадає на кінець липня, тобто приблизно на місяць пізніше, ніж вважають мистецтвознавці. Однак дослідники припускають, що їхні висновки можуть підтримати версію про створення роботи саме в липні.

Ван Гог ще 1888 року писав у листах, що хоче намалювати зоряне небо. У листі від 12 квітня 1888 року він порівнював це з наміром зобразити удень зелений луг, усіяний кульбабами. Кім простежив листування за наступні місяці й знайшов лист, написаний між кінцем травня та початком червня 1889 року. У ньому художник розповідає, що вранці задовго до сходу сонця бачив із вікна краєвид, а на небі була лише ранкова зірка, яка здавалася дуже великою.

Кім наголосив, що зв'язок між цими записами та історією картини спирається на його "особисту уяву", тому остаточно змінити погляд на датування вони не можуть. Втім, на його думку, листи можуть свідчити, що Ван Гог не раз дивився на передранкове небо, тож міг побачити й те, що припало на 22 липня.

Сумніви виникають і навколо самого полотна. Автори роботи посилаються на провідних мистецтвознавців, які вважають, що за стилем "Зоряна ніч" відрізняється від інших робіт Ван Гога за червень.

Наше дослідження показує, що небо на картині збігається і за спостереженнями, і за формою з реальним передранковим небом близько 22 липня. Тож ми пропонуємо можливість того, що Вінсент задумав її в червні, а завершив уже після 22 липня,

– додав Кім.

Він також зазначив, що відповідь на це питання допоможуть уточнити подальші дослідження в мистецтвознавстві та науці про збереження пам'яток.

Результати опублікував журнал Scientific Reports 22 жовтня.