Мікроскопічний скарб, який раніше ніколи не бачили, виявили у пилу зі зворотного боку Місяця. Аналіз зразків, доставлених китайською місією "Чан’е-6", показав наявність уламків рідкісного типу метеорита. Ці космічні тіла настільки крихкі, що зазвичай руйнуються при входженні в атмосферу Землі, що робить цю знахідку на супутнику нашої планети ще більш дивовижною.

Що саме знайшли в місячному пилу?

Дослідники з Китайської академії наук під керівництвом геохіміків Цзіньтуаня Вана та Чжиміна Чена вперше в історії виявили на Місяці уламки вуглецевого хондриту типу Івуна (CI-хондрит). Це рідкісний вид метеоритів, що містить велику кількість води та летких речовин. Їхня структура дуже пориста, а до 20% ваги становить вода у формі гідратованих мінералів. Саме через це вони надзвичайно м'які та крихкі порівняно з іншими космічними каменями, а тому швидко згорають в атмосфері, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

На Землі такі метеорити є великою рідкістю – менше одного відсотка від усіх знайдених. Вони погано переносять проходження через щільну атмосферу. Вчені не очікували знайти такі сліди на Місяці. Хоча супутник не має атмосфери, об'єкти стикаються з його поверхнею на величезній швидкості, що, як вважалося, мало б призводити до їхнього випаровування, плавлення або викидання назад у космос.

Зразок місячного реголіту був зібраний у басейні Аполлон, розташованому всередині іншого гігантського басейну Ейткен. Цей регіон, що охоплює майже чверть поверхні Місяця, є ідеальним місцем для пошуку уламків древніх зіткнень.



Басейн Ейткен на місяці позначений темним кольором / Фото Ittiz/Wikimedia Commons

Команда вчених просіяла понад 5 тисяч фрагментів ґрунту, зосередившись на пошуку олівіну – мінералу, поширеного у вулканічних породах та метеоритах. У результаті ретельного аналізу за допомогою скануючої електронної мікроскопії та мас-спектрометрії було виділено сім уламків. Їхній хімічний та ізотопний склад, зокрема співвідношення заліза до марганцю, оксиду нікелю та ізотопів кисню, не відповідав ані місячним, ані земним породам.

Натомість усі показники збігалися з характеристиками олівіну з CI-хондритів. Структура уламків вказувала на те, що вони утворилися з розплаву, який швидко охолов і затвердів після зіткнення астероїда з Місяцем.



Фрагмент метеорита, що містить олівін, зібраний Chang'e-6 з іншої сторони Місяця / Yi-Gang Xu

Ця знахідка є першим прямим доказом того, що CI-хондрити бомбардували Місяць на ранніх етапах історії Сонячної системи, йдеться в дослідженні, результати якого опублікували в Proceedings of the National Academy of Sciences. Ба більше, це свідчить, що середовище Місяця може бути навіть кращим для збереження таких крихких матеріалів, ніж земне.

За оцінками дослідників, до 30% метеоритного матеріалу на Місяці може походити саме від CI-хондритів. Це відкриття підкріплює давню теорію про те, що саме такі астероїди могли доставити воду й леткі сполуки на ранню Землю та її супутник.

Нагадаємо, раніше Китай не зміг знайти воду з Землі на Місяці, але результати непевні та можуть потребувати місії на південний полюс супутника. Вода є важливою для космічних перегонів і забезпечення ресурсами майбутніх колоністів. Тим часом місячний пил виявився менш шкідливим, ніж смог у мегаполісах.