Микроскопический клад, который ранее никогда не видели, обнаружили в пыли с обратной стороны Луны. Анализ образцов, доставленных китайской миссией "Чанъэ-6", показал наличие обломков редкого типа метеорита. Эти космические тела настолько хрупкие, что обычно разрушаются при вхождении в атмосферу Земли, что делает эту находку на спутнике нашей планеты еще более удивительной.

Что именно нашли в лунной пыли?

Исследователи из Китайской академии наук под руководством геохимиков Цзиньтуаня Вана и Чжимина Чена впервые в истории обнаружили на Луне обломки углеродного хондрита типа Ивуна (CI-хондрит). Это редкий вид метеоритов, содержащий большое количество воды и летучих веществ. Их структура очень пористая, а до 20% веса составляет вода в форме гидратированных минералов. Именно поэтому они чрезвычайно мягкие и хрупкие по сравнению с другими космическими камнями, а потому быстро сгорают в атмосфере, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

На Земле такие метеориты являются большой редкостью – менее одного процента от всех найденных. Они плохо переносят прохождение через плотную атмосферу. Ученые не ожидали найти такие следы на Луне. Хотя спутник не имеет атмосферы, объекты сталкиваются с его поверхностью на огромной скорости, что, как считалось, должно было бы приводить к их испарению, плавлению или выбрасыванию обратно в космос.

Образец лунного реголита был собран в бассейне Аполлон, расположенном внутри другого гигантского бассейна Эйткен. Этот регион, охватывающий почти четверть поверхности Луны, является идеальным местом для поиска обломков древних столкновений.



Бассейн Эйткен на Луне обозначен темным цветом / Фото Ittiz/Wikimedia Commons

Команда ученых просеяла более 5 тысяч фрагментов почвы, сосредоточившись на поиске оливина – минерала, распространенного в вулканических породах и метеоритах. В результате тщательного анализа с помощью сканирующей электронной микроскопии и масс-спектрометрии было выделено семь обломков. Их химический и изотопный состав, в частности соотношение железа к марганцу, оксида никеля и изотопов кислорода, не соответствовал ни лунным, ни земным породам.

Зато все показатели совпадали с характеристиками оливина из CI-хондритов. Структура обломков указывала на то, что они образовались из расплава, который быстро остыл и затвердел после столкновения астероида с Луной.



Фрагмент метеорита, содержащего оливин, собранный Chang'e-6 с другой стороны Луны / Yi-Gang Xu

Эта находка является первым прямым доказательством того, что CI-хондриты бомбардировали Луну на ранних этапах истории Солнечной системы, говорится в исследовании, результаты которого опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences. Более того, это свидетельствует, что среда Луны может быть даже лучшей для сохранения таких хрупких материалов, чем земная.

По оценкам исследователей, до 30% метеоритного материала на Луне может происходить именно от CI-хондритов. Это открытие подкрепляет давнюю теорию о том, что именно такие астероиды могли доставить воду и летучие соединения на раннюю Землю и ее спутник.

Напомним, ранее Китай не смог найти воду с Земли на Луне, но результаты неопределенные и могут потребовать миссии на южный полюс спутника. Вода является важной для космических гонок и обеспечения ресурсами будущих колонистов. Тем временем лунная пыль оказалась менее вредной, чем смог в мегаполисах.