Зумери скаржаться, що мусять купляти iPhone через соціальний тиск і приниження з боку однолітків

Згідно зі звітом Financial Times, молоді американці віддають перевагу Apple порівняно з компаніями-конкурентами, бо відчувають соціальний тиск. Вони бояться бути вигнаними з суспільства через відсутність iPhone.

Люди, народжені після 1996 року, також відомі як зумери, складають 34 відсотки всіх власників iPhone у США. Для порівняння, Samsung може похвалитися лише 10 відсотками ринку.

Цікаво Nothing уже готує другий смартфон та нові навушники

Страшний новий світ

Згідно з тим самим звітом, молодь занепокоєна, що негласні соціальні рамки змушують їх купувати й користуватися продукцією Apple. Усе тому, що однолітки піддають їх насмішкам, тиску та приниженню, якщо вони купують Android-смартфон. Як наслідок, така тенденція призводить до збільшення частки ринку Apple і заважає іншим виробникам конкурувати й залучати нових клієнтів.

Серед старших поколінь спостерігається відносно рівний розподіл між користувачами iPhone та Android. Наслідки цього зсуву в бік пристроїв Apple серед молодих людей виходять за рамки iPhone: ці користувачі також набагато частіше купують AirPods, Apple Watch і комп'ютери Mac.

Згідно з дослідженням компанії Canalys, на кожні 100 iPhone, які Apple продає по всьому світу, припадає 26 iPad, 17 Apple Watch і 35 пар AirPods.

У компанії Samsung на кожні 100 проданих смартфонів припадає менше ніж 11 планшетів, шість смартгодинників і шість пар бездротових навушників.

І це при тому, що середня ціна продажу iPhone майже втричі вища за середню ціну пристрою на Android.

Дослідники, які консультують компанії щодо вподобань споживачів покоління зумерів, розповіли Financial Times, що ці клієнти є найбільш "онлайновими" серед усіх вікових груп, проводячи до шести годин на день за своїми смартфонами. Як наслідок, екосистема Apple формує процес прийняття соціальних рішень, з особливим акцентом на важливості iMessage як соціального сигналу. Для них це є необхідним у зв'язку зі значно меншим досвідом обміну SMS.

У Європі, де iMessage менш поширений (там більше користуються WhatsApp), а Android має більшу частку ринку, все одно спостерігається аналогічна тенденція. Дослідження Canalys показує, що 83 відсотки користувачів Apple у Західній Європі віком до 25 років планують продовжувати користуватися iPhone. У міру дорослішання тенденція, ймовірно, зростатиме і ще більше закріплюватиме ринкову частку Apple, що й надалі ускладнюватиме для компаній-конкурентів залучення нових клієнтів і завоювання нових ринків.