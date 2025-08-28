Генеральний директор криптобіржі Coinbase Браян Армстронг звільнив співробітників, які не виконали його вимогу почати використовувати інструменти на основі штучного інтелекту. На адаптацію до нових правил інженерам програмного забезпечення дали всього один тиждень, після чого на незгодних чекала розмова з керівником і можливе звільнення.

Кампанія з інтеграції штучного інтелекту в робочі процеси Coinbase почалася після того, як криптобіржа уклала угоди з розробниками ШІ-помічників для кодингу Anysphere Cursor і GitHub Copilot. Після цього 42-річний гендиректор компанії Браян Армстронг, за його ж словами, вирішив діяти радикально, розповідає 24 Канал з посиланням на Futurism.

Він дав інженерам-програмістам лише один тиждень на те, щоб почати користуватися новими інструментами.

Чому керівництво компанії пішло на такий крок?

Армстронг заявив, що вважає ШІ важливим, тому всі співробітники мають навчитися з ним працювати. Тим, хто не встиг зареєструватися в системах до кінця тижня, він призначив зустріч у суботу, щоб особисто з'ясувати причини.

Як повідомляє видання Fortune, під час цієї суботньої зустрічі всі, хто не мав вагомої причини для невиконання вимоги, були звільнені. Сам Армстронг пояснив, що в декого були поважні причини, наприклад, нещодавнє повернення з відрядження. Інші ж, за його словами, таких причин не мали, тому їх звільнили.

Примітно, що такі витрати на ШІ-інструменти, як-от Cursor (від 20 до 200 доларів на користувача на місяць) та GitHub Enterprise (39 доларів на користувача), є незначними для Coinbase, чий чистий дохід за останній квартал склав майже 1,5 мільярда доларів.

Це свідчить про те, що звільнення були мотивовані передусім ідеологічними переконаннями керівника, а не економією коштів.

Coinbase – не єдина компанія, де керівництво вдається до таких методів. Раніше повідомлялося, що Ерік Вон, генеральний директор компанії IgniteTech, звільнив 80% свого персоналу за недостатній ентузіазм щодо впровадження ШІ. Вон зазначив, що найбільший опір чинили саме програмісти та інженери-програмісти.